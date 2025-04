Signature d’un mémorandum d’entente entre le Bénin et la Slovénie

Le ministre des Affaires étrangères, Olushegun Adjadi Bakari a reçu, ce lundi 7 avril 2025 en audience, le ministre slovène des Affaires étrangères et européennes, Tanja Fajon. Ils ont procédé à la signature d’un mémorandum d’entente.

En visite de travail au Bénin, le ministre slovène des Affaires étrangères et européennes, Tanja Fajon a échangé avec son homologue béninois. La rencontre a été marquée par la signature d’un mémorandum d’entente sur les consultations politiques et diplomatiques entre le Bénin et la Slovénie. « Nous avons échangé et signé deux documents de coopération. Ces accords marquent le début de notre partenariat économique et de la coopération entre le Bénin et la Slovénie », a déclaré Tanja Fajon. La coopération entre le Bénin et la Slovénie sera bientôt renforcée dans plusieurs domaines.

Les discussions ont également porté sur le prochain sommet Union européenne-Union africaine et les défis sécuritaires au Bénin. La rencontre entre les deux ministres a été suivie d’une séance de travail élargie avec leurs équipes. Au terme de cette séance, le ministre Fajon a salué le « rapprochement Bénin-Slovénie, exprimant sa satisfaction face à l’évolution des relations UE-Bénin, ainsi que son empressement de retrouver le Bénin au prochain sommet UE-Afrique ».

A.A.A

