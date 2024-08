TSKB a accueilli la réunion du groupe de pilotage de l’IDFC

TSKB (Banque de Développement Industriel de Turquie) a accueilli cette année la réunion du groupe de pilotage de l’IDFC (Club international de financement du développement) qui s’est tenue à Istanbul les 17 et 18 juillet 2024. La réunion a réuni des PDG des principales organisations de développement du monde, notamment la BOAD (Banque Ouest-Africaine de Développement), Bancoldex (Banque Colombienne de Commerce Extérieur), l’AFD (Agence Française de Développement) et KfW (Banque de Développement Allemande).

Fondé en 2011 au siège de TSKB à Istanbul par ses membres, dont TSKB elle-même, l’IDFC vise à promouvoir les investissements dans le développement durable dans le monde entier. Opérant comme une coalition qui cible la coopération entre les institutions membres en alignement avec les Objectifs de développement durable des Nations-Unies, l’Accord de Paris sur le climat et le Cadre mondial de Kungming-Montréal sur la biodiversité, l’IDFC s’engage activement auprès d’organisations externes. Ses domaines d’intervention comprennent la promotion de la coopération stratégique entre les institutions nationales, internationales et régionales de financement du développement et le maintien du leadership en matière de services bancaires liés au développement durable. Dans ce contexte, la réunion du groupe de pilotage de l’IDFC constitue une plateforme importante où les institutions de financement du développement de diverses régions se réunissent pour discuter des objectifs de développement durable.

Les réunions du groupe de pilotage d’IDFC ont également pour objectif spécifique d’établir une feuille de route axée sur la visibilité et la mission de l’IDFC. Au cours de ces réunions, le groupe de pilotage adopte une perspective de banque de développement pour aborder les objectifs communs des institutions membres. Les thèmes clés des réunions sont intégrés à l’ordre du jour de plates-formes internationales telles que le Système Finance in Commun, ce qui aide les pays à définir leurs feuilles de route stratégiques.

L’IDFC compte au total 26 membres issus de différentes régions du monde, de l’Europe à l’Asie, de l’Afrique à l’Amérique latine, tandis que le groupe de pilotage de l’IDFC est composé de 13 membres. Auparavant, l’IDFC était présidée par la KfW (2011-2016) et l’AFD (2017-2023) avant de passer à un modèle de co-présidence actuellement dirigé par la BOAD (Afrique) et Bancoldex (Amérique latine). Pour la première fois de son histoire, l’IDFC est présidée par des pays en développement, ce qui marque une transition importante. En outre, la réunion du groupe de pilotage de l’IDFC s’est tenue en Turquie pour la première fois depuis sa création. La réunion s’est concentrée sur l’évaluation de la feuille de route stratégique globale et de l’agenda du Club, en mettant l’accent sur l’égalité des sexes, ainsi que le renforcement des relations de TSKB et l’exploration des domaines de coopération avec les banques membres qui sont des acteurs financiers clés dans les efforts de transformation verte et de développement inclusif de la Turquie.

Murat Bilgiç, PDG de TSKB a déclaré : « Nous continuons à développer des solutions efficaces à l’échelle mondiale avec le principe du développement inclusif. »

Prenant la parole lors de l’ouverture de la réunion du groupe de pilotage de l’IDFC, accueillie par TSKB cette année et axée sur les domaines du climat et de l’égalité des sexes, le PDG de TSKB, Murat Bilgiç, a déclaré : « à TSKB, Nous sommes ravis d’accueillir cette session du comité de pilotage de l’IDFC, qui se tient pour la première fois dans notre pays. Fondée en 2011 dans les locaux de notre banque, TSKB a rejoint le groupe de pilotage en 2019. La réunion du comité de pilotage de l’IDFC représente pour TSKB une opportunité stratégique de renforcer notre contribution aux objectifs de durabilité mondiaux aux côtés de nos précieux partenaires, en ligne avec les Objectifs de Développement Durable des Nations-Unies.

Bilgiç a également déclaré que la réunion visait à intensifier la collaboration et à partager les expériences dans des domaines clés tels que l’alignement du financement du climat sur les objectifs de développement durable, l’égalité des sexes, la solidarité pour le développement et la biodiversité. « En représentant notre pays sur une plateforme aussi importante que l’IDFC, nous continuons à développer des solutions efficaces à l’échelle mondiale avec un développement inclusif. En tant que membres de l’IDFC, je pense que nos efforts et nos engagements à long terme à cet égard sensibiliseront le monde et renforceront la coopération. La participation d’IDFC aux sommets « Finance in Common » et les réunions de collaboration en cours avec les signataires de la déclaration sur l’égalité des sexes sont essentielles à la réalisation de progrès et d’objectifs futurs dans ce domaine tout en soulignant notre engagement en faveur de la transparence et de la mesurabilité, conformément à nos objectifs. Notre participation active à des approches telles que le cadre d’alignement des ODD adopté au sein de l’IDFC et les activités axées sur le changement climatique ont renforcer nos efforts dans ces domaines. En tant qu’institution travaillant dans un esprit d’inclusion, nous nous sommes engagés à jouer un rôle actif dans le groupe de travail sur l’égalité des sexes, coprésidé par l’AFD et le BICE. Nos principales contributions à ce jour comprennent la feuille de route collective de l’IDFC, une feuille de route axée sur l’égalité des sexes élaborée pour l’IDFC et mise en œuvre en 2011 en coopération avec la Frankfurt School of Finance and Management (FSFM), ainsi que le Gender Finance Mapping, le premier plan d’action élaboré sur la base de cette feuille de route. À l’avenir, nous continuerons à contribuer activement à la feuille de route de l’IDFC sur l’égalité des sexes et le climat à l’échelle nationale et internationale. À cet égard, conformément à nos déclarations nationales dans le cadre de l’Accord de Paris, le renforcement et les stratégies nationales sont préparés en vue de l’objectif 2053 pour l’atténuation du changement climatique et l’adaptation. Nous continuerons également à créer de la valeur grâce à des opportunités potentielles et à de nouvelles collaborations dans le secteur réel en tirant parti des nouvelles ressources que nous fournissons. »

Javier Diaz Fajardo, président de Bancoldex et coprésident de l’IDFC, a déclaré : « Je remercie TSKB d’avoir rendu possible cette réunion à un moment aussi crucial. Cette réunion nous permet de progresser dans nos rôles de banques publiques de développement et de réaffirmer notre responsabilité en tant que mobilisateurs clés des ressources nécessaires pour réaliser des progrès significatifs vers les objectifs de développement durable. »

Serge Ekue, président de la BOAD et coprésident de l’IDFC, a déclaré : « L’appel à des réformes de l’architecture financière mondiale est essentiel pour mobiliser encore plus de ressources financières et atteindre les objectifs de développement durable de l’Afrique. Le cadre d’adéquation des fonds propres du G20 invite les banques multilatérales de développement à optimiser leurs bilans et à mobiliser davantage de financements pour soutenir les pays. Je m’attends à des discussions fructueuses sur les progrès des actions collectives engagées par les membres par l’intermédiaire du groupe de travail, ainsi que sur la nécessité d’une meilleure collaboration pour relever les défis financiers en vue de la réalisation des ODD axés sur le changement climatique et l’égalité des sexes ».

Le discours d’ouverture du PDG de TSKB, Murat Bilgiç, a été suivi d’une allocution sur « L’évaluation géopolitique avec un accent particulier sur les questions liées à l’énergie » prononcée par Mithat Rende, membre du conseil d’administration de TSKB et ancien ambassadeur. Dans le cadre de l’agenda, le professeur Itir Erhart, entrepreneur social et membre de la faculté de l’Université Bilgi d’Istanbul, a pris la parole en tant qu’orateur principal lors d’une session spéciale sur les relations genre-climat.

Lors de la réunion du comité de gestion de l’IDFC, axée sur l’égalité des sexes, des sujets tels que « la finance climat », « l’alignement sur les ODD » (Objectifs de Développement Durable), « la biodiversité » et « la coopération pour le développement » ont été discutés en alignement avec l’Accord de Paris sur le climat.

Des mesures fortes pour le développement durable

Depuis la réunion du groupe de pilotage de l’IDFC en 2019, TSKB copréside le groupe de travail sur l’égalité des sexes avec l’AFD et BICE. Ce groupe vise à sensibiliser les membres de l’IDFC à travers des initiatives axées sur l’égalité des sexes et des déclarations conjointes encourageant les membres à structurer leurs stratégies internes, à prendre position sur la question et à partager leurs connaissances et expériences. Une étude réalisée en 2021 en coopération avec la Frankfurt School of Finance and Management (FSFM) a produit une feuille de route collective pour l’égalité des sexes pour l’IDFC couvrant la période 2022-2027. Comme résultat initial de cette feuille de route, des travaux ont été réalisés sur la Cartographie des Finances pour l’Égalité des Sexes. La participation à des plateformes internationales telles que les réunions entre membres et le Sommet Finance in Common vise à mettre en œuvre d’autres applications significatives dans le cadre du plan d’action. En outre, TSKB continue de soutenir concrètement les activités du Club axées sur les thèmes du climat et de la biodiversité. Le département de la gestion du changement climatique et de la durabilité de TSKB suit activement les efforts en cours.

Ce groupe de pilotage est composé de membres : l’Agence française de développement (AFD), la Banque de développement du Brésil (BNDES), la Banque colombienne de développement (Bancoldex), la Banque ouest-africaine de développement (BOAD), la Banque latino-américaine de développement (CAF), la Banque de développement de Chine (CDB), la Caisse de dépôt et de gestion du Maroc (CDG), la Casa Depositi de Prestiti (CDP), la Banque de développement de l’Afrique australe (DBSA), la Société islamique pour le développement du secteur privé (ICD), l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA), la Banque allemande de développement (KfW) et la Banque de développement industriel de Turquie (TSKB).

