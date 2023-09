TECNO Devient le Sponsor Officiel de la CAN TotalEnergies 2023 avec la CAF

La marque mondiale de technologie innovante, TECNO (www.TECNO-mobile.com), annonce aujourd’hui son partenariat officiel avec la Confédération Africaine de Football ("CAF") en tant que sponsor exclusif de smartphones pour la Coupe d’Afrique des Nations TotalEnergies Côte d’Ivoire 2023.

Le partenariat entre TECNO et la CAF a été officiellement scellé lors d’une cérémonie mémorable qui s’est tenue à Singapour, en présence d’illustres invités, dont le Directeur Général de TECNO, Jack Guo, et le Secrétaire Général de la CAF, Véron Mosengo-Omba. Cette collaboration marque le début d’un nouveau chapitre passionnant pour les deux parties.

M. Jack Guo, Directeur Général de TECNO, a partagé son enthousiasme en déclarant : "Cette collaboration représente une étape majeure pour TECNO alors que nous nous associons à l’un des événements sportifs les plus prestigieux du continent. TECNO a toujours été profondément engagé envers l’Afrique. Nous sommes impatients de nouer un partenariat dynamique qui met non seulement en avant l’engagement de notre marque, mais qui souligne également la valeur et l’attrait du football africain pour un large éventail de partenaires mondiaux. Avec la Famille du Football Africain, nous sommes convaincus que nous connaîtrons un grand succès et créerons des souvenirs durables pour les amateurs de football et de TECNO du monde entier."

"Nous sommes heureux d’accueillir nos nouveaux partenaires, TECNO, au sein de la Famille du Football Africain en tant que partenaire de la Coupe d’Afrique des Nations TotalEnergies Côte d’Ivoire 2023. La CAN est un événement mondial qui attire des centaines de millions de téléspectateurs. Le partenariat avec TECNO est significatif, car il diversifie notre base de partenaires commerciaux et démontre la viabilité du football africain en tant que produit attrayant et précieux pour une large gamme de partenaires mondiaux. TECNO a une forte présence et un fort ancrage commercial sur le continent africain, et nous attendons avec impatience un partenariat puissant et impactant avec eux", a exprimé sa satisfaction le Dr. Patrice Motsepe, Président de la CAF.

Guidée par son essence de marque "N’Arrête Rien", TECNO s’engage à débloquer les meilleures et les plus récentes technologies pour les individus tournés vers l’avenir, les inspirant à ne jamais cesser de poursuivre leur meilleur moi et leur meilleur avenir.

L’essence de la marque s’aligne parfaitement avec l’engagement de TECNO envers la CAN. La CAN est bien plus qu’un tournoi de football ; c’est une célébration de l’unité, de la passion et de la recherche incessante de l’excellence.

La Coupe d’Afrique des Nations TotalEnergies Côte d’Ivoire 2023, le spectacle sportif le plus attendu en Afrique, débutera le 13 janvier 2024 à Abidjan. TECNO apportera l’esprit sportif et d’excellents produits aux fans de TECNO et de football grâce à une variété d’activités d’expérience de marque, leur permettant de s’immerger physiquement et virtuellement dans l’excitation du match de football.

TECNO est une marque de technologie innovante, présente dans plus de 70 pays et régions sur les cinq continents. Depuis ses débuts, TECNO a transformé l’expérience numérique dans les pays en développement en recherchant avec ténacité la fusion idéale entre les technologies de pointe et un design contemporain esthétiquement agréable. TECNO s’est imposé comme un leader du marché dans ses segments cibles, offrant une innovation de pointe à travers une variété de smartphones, de vêtements intelligents, d’ordinateurs portables, de tablettes, de systèmes d’exploitation HiOS et d’appareils domestiques intelligents. Guidée par l’essence de sa marque "Stop At Nothing", TECNO s’engage à débloquer les technologies optimales et les plus contemporaines pour les individus à l’esprit progressif. En créant des produits chics et intelligents, TECNO incite les consommateurs du monde entier à ne jamais cesser de rechercher la crème de la crème dans l’espace numérique. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site officiel de TECNO : www.Tecno-Mobile.com.

