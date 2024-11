TALON relève le défi des deux ponts de Womey

A Womey dans la commune d’Abomey-Calavi, le gouvernement a réalisé un deuxième pont après celui de l’Alliance ouvert à la circulation depuis avril 2019. Ce second ouvrage de franchissement qui débouche sur la route inter-Etats Cotonou-Lomé à Aglouza-carrefour à Cocotomey dans l’arrondissement de Godomey, reste toujours fermé à la circulation plusieurs mois après les travaux confortatifs.

Sous le régime de la Rupture et du Nouveau Départ, les populations de Womey dans la commune d’Abomey-Calavi voient un rêve de vieille date se réaliser. Les deux ponts qui devraient relier cette localité à Cocotomey, et faciliter par ailleurs les échanges et la libre circulation en direction de Cotonou, Ouidah, et autres localités, se concrétisent.

En effet, après le premier pont baptisé ‘’Pont de l’Alliance’’, le gouvernement lors de la session ordinaire du Conseil des ministres du 27 novembre 2019, a autorisé les travaux de construction du deuxième pont de Womey qui débouche sur la route inter Etats Cotonou-Lomé à la hauteur de Aglouza-carrefour à Cocotomey. C’est un pont en béton, long de 350m linéaire et reposant sur des pieux de 60m de profondeur. Il est composé d’une chaussée de 2 voies de circulation de 3,5m chacune et deux trottoirs de 1,75m chacun pour les piétons. Il dispose également d’un tablier en béton armé de 350m, 18 travées, 19 appuis constitués de 38 pieux de 55m de profondeur en moyenne, ainsi que des rampes d’accès d’une longueur totale de 376 mètres linéaires avec des murs de soutènement répartis de part et d’autre de l’ouvrage. Mais plusieurs mois après les travaux, ce pont est toujours resté fermé à la circulation.

Pour Anatole K. DOVONON, éleveur de porcs à Womey, la réalisation de ce pont a surpris plus d’un. « Tout est parti comme un jeu d’amusement. Et au bout de 02 ans comme annoncé, l’infrastructure a été réalisée », a-t-il confié évoquant le souvenir des poses répétées de pierre sous le régime précédent sans aucune action concrète. Ce deuxième pont fait-il savoir, a été réalisé dans les délais requis, mais la voie pavée ou bitumée qui part du pont pour relier Aglouza-carrefour, et la seconde manche qui sort sur la voie pavée de Mahinougon ne sont pas encore aménagées. « Avec ce deuxième pont, c’est très facile de quitter Womey pour se rendre à Cocotomey. Mais la difficulté actuellement réside dans la fermeture », a-t-il ajouté plaidant pour son ouverture.

Guy GOUDOTE, revendeur à Womey salue l’infrastructure qui pour lui, est de très bonne qualité. « Avec ça, on n’est plus obligé de prendre par le Pont de l’Alliance à Womey ‘’Petit pas’’ avant de rallier la route inter Etats Cotonou-Lomé au niveau de la pharmacie Concorde. « Il sert de raccourci pour beaucoup de gens qui peuvent passer par là et se rendre facilement Cotonou. Grâce à ce pont, Womey connait un bond pour son développement », a-t-il expliqué soulignant qu’en dehors des populations autochtones, des personnes venant de l’intérieur du pays peuvent l’emprunter pour leurs déplacements en direction de Cotonou, Ouidah, etc. L’ouvrage selon le revendeur, renforce les échanges intracommunautaires et fluidifie la circulation des personnes dans la commune d’Abomey-Calavi.

Wilfried OGA, ingénieur agronome estime également que ce pont une fois mis en service, permettra de « désengorger la circulation les soirs au niveau du pont de Djonou et à la pharmacie Concorde ». D’après lui, les nombreux lampadaires installés aux abords permettront de réduire les cas de vol et de braquage.

Viberton HOUNSOUNOU, jeune artiste chanteur et compositeur résident à Womey pense que le pont n’a pas une trajectoire rectiligne. « Ce n’est pas droit, ce n’est pas direct. Ça forme la lettre S », a-t-il confié. Convaincu des facilités qu’offre l’infrastructure pour les déplacements dans cette partie de la commune d’Abomey-Calavi, il plaide également pour son ouverture. « Nous sommes impatients de l’ouverture afin de pouvoir faire nos va et vient », a-t-il laissé entendre.

Comme lui, plusieurs citoyens pensent que la qualité de l’infrastructure serait la cause de la fermeture. Mais le chef quartier de Womey-centre, Adrien MALE rassure. Ce deuxième pont réalisé au profit de ses administrés est « une belle infrastructure » qui permettra de fluidifier davantage la circulation entre Abomey-Calavi, Cotonou et environs. « Avec le premier pont, ça circule bien déjà. Ce qui est salutaire. Mais pour joindre facilement les deux bouts, les populations ont également besoin du deuxième », a affirmé l’élu local rassurant de son utilité pour tout le Bénin. « C’est une infrastructure de qualité utile à toute la population du Bénin. Outre la liaison Womey et Cocotomey qui est établie, un citoyen qui quitte le Nord par exemple, peut passer par là et rallier d’autres localités du pays », a-t-il indiqué.

« Si hier les populations devraient passer par Togoudo et le CEG Godomey avant de rallier la route inter Etats Cotonou-Lomé, aujourd’hui, ce n’est plus le cas. Le pont de l’Alliance est une belle alternative qui réduit ce long trajet. Ce gouvernement n’est pas un gouvernement à éléphant blanc. C’est un gouvernement qui dit et qui fait », a poursuivi le chef quartier exhortant ses administrés à la patience.

Sur le terrain, des habitations seraient encore dans l’emprise du chantier, notamment la voie qui part du pont et débouche sur Aglouza-carrefour, et la seconde manche sur le carrefour Mahinougon à Womey. Selon certaines indiscrétions, le fait que ces propriétaires terriens ne soient encore dédommagés, expliquerait la fermeture observée jusque-là.

