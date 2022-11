TALON fait son discours sur l’état de la nation le 08 décembre

Le chef de l’Etat Patrice TALON fera son discours sur l’état de la nation plus tôt cette année 2022. Contrairement aux habitudes, le discours sur l’état de la nation ne sera pas délivré cette année au cours de la dernière semaine du mois de décembre, mais plutôt le 08 décembre 2022.

Le président de la République est annoncé au siège de la représentation nationale le 08 décembre 2022. Ceci, dans le cadre de son message sur l’état de la nation qui intervient beaucoup plus tôt cette année. Le secrétaire général adjoint du gouvernement, Wilfried L. HOUNGBEDJI a confirmé l’information ce vendredi 25 novembre 2022 lors de la séance d’échanges hebdomadaire avec les journalistes. Suivant les explications du porte-parole du gouvernement, plusieurs raisons justifieraient ce rapprochement.

La première à l’en croire, est le vote du budget de l’Etat gestion 2023 annoncé pour la période du 1er décembre. L’autre raison évoquée est la campagne électorale pour les élections législatives de 2023. « En principe, le 23 décembre, l’Assemblée nationale ne serait plus en situation d’organiser des plénières sachant que la campagne pour les élections législatives sera ouverte le 23 décembre », a confié Wilfried L. HOUNGBEDJI. A cela s’ajoute le voyage du chef de l’Etat sur Washington pour la signature du compact régional avec le Niger.

Selon le porte-parole du gouvernement, à l’avenir l’on devra s’arranger pour que le message sur l’état de la nation intervienne beaucoup plus tôt que par le passé. « Par le passé, la constitution ne fixe pas le mois, le moment où ce message se tient. Il est juste dit que ce message se fait une seule fois dans l’année », a-t-il fait savoir.

« Avec le cycle des élections générales, étant donné que la constitution a prévu que les législatives et les communales se tiennent en janvier, et la présidentielle quelques mois après (avril), il faut considérer qu’à partir de la mi-décembre, l’effervescence politique fera que la campagne dans les années électorales va s’ouvrir fin décembre, au mois de décembre précédent l’année électorale, il va être objectivement difficile de pouvoir tenir le discours sur l’état de la nation fin décembre », a expliqué Wilfried L. HOUNGBEDJI.

