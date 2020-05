Steve Mounié appuie le ministère de la santé

L’attaquant béninois Steve Mounié est très engagé dans la lutte contre le Coronavirus au Bénin. Après ses actions à l’endroit des populations des communes de Parakou, Sinendé et Kouandé, le footballeur a pensé cette fois-ci au ministère de la santé.

Grâce à sa Fondation, Steve Mounié a offert 9 boîtes de 60 tests, soit au total 540 tests.

Quelques semaines avant, le joueur avait offert 6000 masques, 25000 gants et 150 L de gel hydro alcooliques aux populations de Parakou, Sinendé et Kouandé.

L’ensemble des dons offerts est évalué à près de 8,5 millions de francs CFA. Un geste à féliciter et qui doit servir de modèle.

