Standard Chartered annonce un financement de 171 millions d’euros pour des soins de santé essentiels en Côte d’Ivoire

Standard Chartered est heureux d’accorder un financement soutenu par l’Agence de Crédit à l’Exportation (ECA) au Gouvernement de Côte d’Ivoire en tant principal et unique arrangeur mandaté. Cette transaction de 171 millions d’euros représente le deuxième prêt récemment mis en place par la Banque afin de permettre le développement considérable des infrastructures sociales et sanitaires pour les communautés locales de la République de Côte d’Ivoire [1]

.

Le Ministère des Finances et du Budget du gouvernement utilisera les fondsmis à disposition pour construire et agrandir au moins 43 cliniques médicales, dont le développement donnera accès à des soins de santé essentiels dans toute la Côte d’Ivoire, y compris dans les zones rurales. Quinze de ces

cliniques seront nouvellement construites et les 28 cliniques existantes (dontle développement a été soutenu par la Standard Chartered en 2021) seront améliorées et agrandies avec des ailes de maternité, des services externes et de nouveaux équipements médicaux.

Cette annonce intervient à un moment où le Gouvernement de Côte d’Ivoire a renforcé l’accent mis sur l’investissement dans le secteur de la santé à travers son Plan National de Développement 2021-2025.

Les partenariats bancaires de confiance de la Standard Chartered avec le danois ECA EIFO, le polonais ECA KUKE (réassureurs) et GCC Services [2], un entrepreneur leader en Afrique et au Moyen-Orient, sont la force motrice de ce financement et le reflet de l’expertise transfrontalière de la banque dans la facilitation du commerce international en Afrique subsaharienne.

Faruq Muhammad, Responsable Global du Développement et des Agences deFinancement chez Standard Chartered, déclare : « A la Standard Chartered, nous savons que l’accès aux soins de santé est un droit humain fondamental.

Ce financement est une opportunité importante de poursuivre notre travail essentiel en Côte d’Ivoire et de jouer notre rôle, en collaboration avec nospartenaires de l’Agence de Crédit à l’Exportation, à l’EIFO et à la KUKE, encontribuant à la prospérité de la nation pour les générations futures. Notre

participation à ce projet de santé vital reflète notre engagement selon lequelnous sommes là pour rester en Côte d’Ivoire et dans les communautés quenous servons à travers l’Afrique subsaharienne.

Peter Boeskov, CCO, EIFO, déclare : « EIFO a une vision positive à long terme de la Côte d’Ivoire et il s’agit d’un projet avec une mission importante en matière de soins de santé. Nous sommes très heureux d’y participer avec nos partenaires de choix, KUKE et Standard Chartered Bank, et cela démontre

l’intérêt stratégique de EIFO à soutenir des accords qui améliorent le bien-être et la prospérité à long terme des pays du continent africain. Avec cettetransaction, EIFO finance également les commandes d’un large éventail dePME et de grandes entreprises danoises, principalement dans les secteurs des équipements de santé et de la gestion de projets/logistique de projets,permettant ainsi la fourniture de capacités vitales à la Côte d’Ivoire.

Dorota Filant, Responsable des infrastructures et de l’immobilier chez KUKE, déclare : « Ce projet rassemble des fabricants Polonais de câbles, d’équipements sanitaires, de générateurs, de clôtures, d’éclairage, de carreaux de céramique et d’appareils électriques. Grâce à la coopération efficace des partenaires internationaux dans le projet, KUKE s’est impliqué dans la deuxième phase demodernisation du réseau des maternités en Côte d’Ivoire. Avec nos partenaires SCB, EIFO et Alliad, nous contribuons à offrir des conditions d’accouchement sûres aux femmes de ce pays. KUKE soutient avec enthousiasme et de plus enplus de projets dans les pays africains dans les domaines des soins de santé, de l’éducation, de la sécurité alimentaire, ainsi que du développement des infrastructures, notamment de l’eau, des transports et de l’énergie. Cela crée des opportunités pour les fabricants et entrepreneurs Polonais de pénétrer de nouveaux marchés potentiels grâce à notre initiative « Faire du shopping en Pologne ».

John Mokom, Directeur Général de la Standard Chartered Bank Côte d’Ivoire, a déclaré : « Notre implication dans ce projet souligne l’engagement de la Standard Chartered envers la Côte d’Ivoire. Avec une histoire riche de 23ans dans le pays, nous restons déterminés à servir de banque de liaison,

facilitant le commerce et agissant comme un pont pour les flux de capitauxinternationaux vers les marchés à travers le continent. En capitalisant sur les liquidités et l’expertise mondiale, nous jouons un rôle crucial dans le financement de grands projets durables, conformément au Plan National de

Développement de la Côte d’Ivoire 2021-2025 »

Ce financement fait suite à une longue lignée de soutien de la Banque à la Côte d’Ivoire. Au début de cette année, Standard Chartered a organisé un financement de 533 millions d’euros, soutenu par la Banque Africaine deDéveloppement (BAD), pour son Ministère des Finances et du Budget afin d’accélérer le développement économique et social du pays.

12 novembre 2024 par