Six personnes dont une femmes arrêtées

Les éléments du commissariat du 3ème arrondissement de Parakou ont arrêtés cinq hommes et une femme impliqués dans un cambriolage. Ces personnes selon les informations, ont cambriolé un magasin et volé 27 sacs d’engrais NPK destinés à la campagne cotonnière 2020-2021. Des matelas, des rouleaux de tuyau, des cartons de jouets pour enfants, des feuilles de tôles, des carreaux, des bouteilles à gaz, des fils de fer, et plusieurs autres objets de valeur ont été également dérobés par les cambrioleurs.

Selon le commissaire Basile Azongnidé, leur arrestation a été possible grâce à un appel reçu le samedi 27 juin dernier où un individu signalait un mouvement suspect dans un domicile au quartier Swinrou. Aussitôt, la patrouille orientée sur les lieux a permis d’appréhender deux personnes, a expliqué le commissaire précisant qu’un troisième ayant vu venir le véhicule de la police, a fui.

Soumises à l’interrogatoire, les personnes arrêtées ont reconnu les faits. La suite des investigations a permis à la police de mettre la main sur six personnes dont une femme.

F. A. A.

4 juillet 2020 par