Le président de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC), Edouard Loko a procédé à la signature de conventions avec Bénin Diffusion S.A, A+ Bénin et Saka Yerima FM. C’est ce jeudi 31 octobre 2024, au siège de l’institution en présence des conseillers et des représentants des médias concernés.

Des conventions signées avec la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication. Il s’agit de celles de Bénin Diffusion S.A, A+ Bénin et Saka Yerima FM représentés respectivement par Yissegnon Remy Oke, Cléli Azokpota et Kaboura Sara Seko.

Le premier rapporteur Roukiatou Bio FAÏ a procédé à la lecture de la décision N˚22-038/ HAAC du 11 octobre 2022, portant autorisation de diffusion en mode numérique terrestre au profit de Bénin Diffusion SA. Selon l’article 1er de cette décision « en application des dispositions des articles 23 et 26 de la loi N˚2014-22 du 13 septembre 2014, la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication accorde à Benin Diffusion SA, l’autorisation de diffuser en mode numérique terrestre les programmes des éditeurs de service du premier multiplex ».

Conformément à l’article 2 de cette décision, le directeur général par intérim de Benin Diffusion SA Yissegnon Remy Oke a signé une convention d’établissement et d’exploitation d’un réseau de diffusion en mode numérique avec la HAAC.

A sa suite, la directrice générale de la chaîne A + Bénin et le promoteur de Saka Yerima FM ont aussi procédé à la signature de leurs conventions.

Au nom des signataires, le directeur général par intérim de Benin Diffusion SA a exprimé sa gratitude envers la HAAC. « Cette cérémonie nous permet d’acter nos différentes actions. Aujourd’hui, Bénin Diffusion se voit maintenant dans son rôle de diffuseur. Il y a un certain nombre d’actions que nous ne pouvons pas prendre tant que cette convention n’est pas signée », a déclaré Yissegnon Remy Oke. Il a également assuré que toutes les obligations stipulées dans la convention seront respectées afin d’éviter d’éventuelles sanctions.

La signature de ces conventions constitue une avancée significative dans le secteur audiovisuel du Bénin, en renforçant le cadre réglementaire et en facilitant l’accès des citoyens à une diffusion de qualité.

Akpédjé Ayosso

31 octobre 2024 par