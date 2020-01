Sessimè reçoit le prix du mérite au The Heroes 228

Le Palais des Congrès de Lomé a abrité samedi 04 janvier 2020, la 5ème édition de « The Heroes 228 ». Lors de cette soirée de récompenses socio-culturelles, artistiques et sportives, l’artiste béninoise Sessimè a été distinguée.

Ayant marqué positivement l’année, la fanafana Lady a reçu le ‘’Prix du mérite’’.

« Merci à tous mes fanas du 228 et de partout ailleurs pour la force et gros Big up à tous les Djs et toute la presse togolaise et celle de tous les autres pays pour l’énergie positive. Merci à tout mon staff qui croit en moi (...) », a-t-elle écrit sur sa page facebook.

« The Heroes 228 » est un évènement qui célèbre les meilleurs tubes de l’année. Son objectif est de promouvoir les acteurs culturels et sportifs.

Akpédjé AYOSSO

