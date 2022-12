Serge EKUE, meilleur financier africain de l’année

La 5e édition du Financial Afrik Awards a été célébrée samedi 10 décembre 2022 à Lomé au Togo. Le président de la Banque ouest-africaine de développement (BOAD), Serge EKUE a reçu à l’occasion de cette célébration, le prix du meilleur financier de l’année.

Placée sous le thème de la finance verte, la 5e édition du Financial Afrik Awards a connu la participation d’environ 300 acteurs du monde de la finance en Afrique. La BOAD, partenaire institutionnel de l’évènement a vu son président honoré. Serge EKUE a reçu le prix du meilleur financier africain. Il rejoint ainsi la liste des 100 personnalités influentes de l’année 2022, qui seront révélées dans quelques semaines dans un numéro spécial du magazine Financial Afrik.

Plusieurs décideurs, dirigeants et experts ont participé aux débats portant sur des sujets et des thématiques clé sur l’économie africaine, les grandes orientations, et les perspectives pour le continent.

F. A. A.

