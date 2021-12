Sèmè City sur un nouveau site à Ouidah

Initialement prévues pour être construites sur un site de 189 ha dans la commune de Sèmè-Podji, les infrastructures de Sèmè-City seront réalisées à Ouidah dans le département de l’Atlantique sur un site de 336 ha. Ainsi en a décidé le gouvernement à l’issue du Conseil des ministres du mercredi 22 décembre 2021.

« (...) Les infrastructures de Sèmè-City seront (...) finalement sur un domaine de 336 ha dans la commune de Ouidah où l’espace nécessaire convenable a été obtenu », indique le Conseil des ministres du mercredi 22 décembre 2021.

Le gouvernement a autorisé le recours au cabinet qui avait été mandaté pour la réalisation des travaux préalables au démarrage des constructions. Des instruction ont été données au ministre du cadre de vie et du développement durable pour la signature du contrat actualisé et une bonne exécution des travaux. Selon le Conseil des ministres, les constructions vont permettre « à Sèmè-City de disposer de ses propres installations et d’accueillir de nouveaux partenaires d’envergure, pour développer des programmes plus ambitieux de formation, recherche et entrepreneuriat ». C’est dans cette perspective que le gouvernement a autorisé, mercredi 22 décembre 2021 en Conseil des ministres, la contractualisation pour les études de planification urbaine, d’aménagement, de programmation architecturale de Sèmè-City à Ouidah, et de suivi des travaux de viabilisation de la tranche 1 portant sur 150 hectares du site.

Sèmè City est un projet unique à travers lequel le Bénin souhaite développer un lieu singulier de formation d’une nouvelle génération de talents.

Sèmè-City est pensé comme un laboratoire à ciel ouvert pour les chercheurs, entrepreneurs et étudiants. Elle offrira des incitations à l’investissement et à la création d’entreprises innovantes.

