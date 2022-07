Sémè City signe 11 partenariats pour renforcer l’emploi des Jeunes

Conformément à l’ambition poursuivie depuis sa création en 2016 par le gouvernement béninois, Sèmè City, la Cité Internationale de l’Innovation et du Savoir, amplifie son action pour améliorer la formation et l’insertion professionnelle des jeunes du Bénin et d’Afrique de l’Ouest. Signés dans le cadre de la rencontre ce jour entre les Présidents Patrice Talon et Emmanuel Macron à Cotonou, les 11 accords permettent à Sèmè City d’initier une série de partenariats avec des institutions académiques et des entreprises de renommée internationale. Ensemble, ils aboutiront à la mise en œuvre de formations adaptées aux besoins des entreprises du continent africain, tout en soutenant l’innovation « Made In Africa ».

Développer de nouvelles compétences pour des secteurs en pénurie de main d’œuvre

La meilleure employabilité des jeunes est un élément fondamental pour soutenir la croissance et le développement du Bénin comme de la plupart des autres économies d’Afrique. De nombreux secteurs porteurs (tels que l’énergie, l’eau, les infrastructures, la santé, les TIC, le tourisme ou les industries créatives et culturelles) font ainsi face à une grave pénurie de main d’œuvre qualifiée, en raison du manque de formations adaptées.

Cette pénurie est par ailleurs accentuée par la fuite des cerveaux et les phénomènes migratoires, eux-mêmes alimentés par les difficultés d’accès à l’éducation. Chaque année, alors que de 20 millions de jeunes africains entrent sur le marché du travail selon le FMI, seulement 3 millions accèdent à un emploi formel.

C’est pour répondre à cet enjeu que le Bénin a érigé en priorité stratégique la création de nouveaux modèles de formations professionnalisantes, techniques et innovantes qui favorisent l’accès au savoir des jeunes populations – et ce à une échelle régionale.

Sèmè City, projet phare pour l’acquisition de compétences de pointe

Depuis 2016, le Bénin a procédé à une profonde réforme de l’enseignement et de la formation technique et professionnelle, avec un ambitieux programme de création et de réhabilitation d’établissements répondant mieux aux besoins de l’économie.

Le pays a également entrepris la création de Sèmè City, la Cité Internationale de l’Innovation et du Savoir. Sa vocation est d’améliorer l’accès à des programmes d’enseignement supérieur et de formation technico-professionnelle aux meilleures normes internationales, tout en soutenant l’innovation « Made In Africa ».

La phase 1 du projet est aujourd’hui opérationnelle avec un campus de 4500 m² à Cotonou intégrant des salles de classe modulables de dernier cri, un auditorium, des espaces dédiés à la recherche et un data center. Plusieurs partenariats sont déjà effectifs, y compris avec des institutions françaises telles que Sorbonne Université, Epitech, le Groupe des Ecoles Centrale et l’Ecole de design Nantes Atlantique. Ce premier campus accueille près de 1000 étudiants, d’entrepreneurs et d’innovateurs. Il est adossé à un parc d’innovation ouverte de 2500 m2 (Sèmè City Open Park), mettant à la disposition de tous des outils de prototypage et d’impression 3D dans des bâtiments réalisés à base de containers.

​​Pour sa phase 2, ​​Sèmè City pourra accueillir jusqu’à 33 000 étudiants, entrepreneurs et innovateurs de différents pays africains dans son nouveau éco-campus intelligent de 336 ha en construction à Ouidah. L’inauguration du campus est prévue pour septembre 2025. Ce futur pôle régional sera organisé autour de cinq clusters d’innovation, et intégrera des logements, des infrastructures sportives et des commerces.

Un protocole de coopération menant à des solutions concrètes et rapides pour l’employabilité des jeunes

A l’occasion de la rencontre entre les Présidents Patrice Talon et Emmanuel Macron à Cotonou, un protocole de coopération a été signé entre le Bénin et la France le 27 juillet, dont une des thématiques fortes porte sur l’emploi des jeunes et la formation technique et professionnelle. ​​

ll aboutit notamment à la signature de partenariats entre Sèmè City, des institutions académiques et des entreprises françaises pour la mise en œuvre de plusieurs formations de qualité qui seront déployées dès 2022 pour répondre aux besoins de recrutement de secteurs en pénurie. L’objectif est également d’offrir aux étudiants plus d’opportunités de stage, d’apprentissage et une meilleure insertion professionnelle grâce aux entreprises signataires.

