300 Mds FCFA pour renforcer la sécurité alimentaire au Benin

Selon Gaston Dossouhoui ministre de l’agriculture de l’élevage et de la pêche 26% des ménages sont actuellement dans une situation d’insécurité alimentaire au Bénin, dont 1,9 % en insécurité sévère, du fait de la situation sécuritaire au Sahel, des conséquences socio-économiques de la guerre en Ukraine et du changement climatique. Afin de renforcer la sécurité alimentaire, le gouvernement prévoit de mobiliser 300 Mds FCFA (457,3 M EUR) sur 4 ans auprès de partenaires financiers. Ce montant, qui viendra s’ajouter au 86 Mds FCA déjà obtenus par les autorités, devrait permettre d’accroître la production de maïs de 400000 tonnes, de maraichers de 300 000 tonnes et de manioc de 1,5 M de tonnes, ainsi que la mise en place de nouveaux aménagements hydroagricoles et aquacoles.

17 février 2023 par