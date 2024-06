Sélection des nominés à l’ASEB 2024

En prélude à l’ "Africa Startup Ecosystem Builders (ASEB) 2024" qui se tiendra du 02 au 04 octobre 2024 au Ghana, la Fondation de l’Université d’Abomey-Calavi (désignée, à travers son incubateur UAC Startup Valley, comme partenaire national de l’association Africa Startup Ecosystem Builders Summit & Awards) lance plusieurs prix pour nominer les principaux acteurs de l’écosystème entrepreneurial.

Plus prestigieuses distinctions décernées à ceux qui se consacrent à nourrir et à développer le paysage entrepreneurial en Afrique, les prix "Africa Startup Ecosystem Builders (ASEB) seront remis lors du sommet ‘’ASEB’’.

Les nominés du concours seront décorés du 02 au 04 octobre 2024 au Ghana lors du sommet.

L’inscription pour l’identification et la nomination des principaux acteurs de l’écosystème entrepreneurial est ouverte. Au Bénin, cette étape du processus est assurée par la Fondation de l’Université d’Abomey-Calavi (désignée, à travers son incubateur UAC Startup Valley, comme partenaire national de l’association Africa Startup Ecosystem Builders Summit & Awards).

Organisations, programmes ou institutions soutenant les entrepreneurs ou ayant un impact sur l’écosystème des startups peuvent être nominés.

Les individus actifs dans l’écosystème sont également appelés à se présenter pour être nominés au concours.

Les candidatures sont reçues dans plusieurs catégories.

Chaque participant peut soumettre jusqu’à cinq candidatures par catégorie. Il s’agit des catégories : Champion du bâtisseur d’écosystème de l’année ; Champion de la collaboration entreprise-startup de l’année ; Initiative de soutien à l’entrepreneuriat social de l’année ; Champion des investisseurs providentiels de l’année ; Prix du bailleur de fonds de l’année pour les écosystèmes ; Femme dans STEAM de l’année ; Partenaire de développement des écosystèmes de l’année ; Coach startup de l’année ; Mentor startup de l’année ; Champion de l’année en éducation à l’entrepreneuriat ; Fournisseur de services de démarrage de l’année ; Initiative de l’année sur la diversité et l’inclusion des écosystèmes ; Espace de coworking de l’année ; Initiative événementielle de startup de l’année ; Champion de l’année des bâtisseurs d’écosystèmes immigrants ; Jeune bâtisseur d’écosystème de l’année ; Organisme de soutien aux entrepreneurs (ESO) de l’année ; Initiative gouvernementale pour les startups de l’année ; Initiative de recherche et développement de startup de l’année ; Initiative politique de l’année ; Centre d’innovation de l’année ; Champion de l’année en collaboration écosystémique ; Préparation des investisseurs et initiative de jumelage de l’année ; Créateur de médias et de contenu écosystémiques de l’année ; Initiative de collaboration transfrontalière ; Champion de l’année en transfert de technologie et en commercialisation ; Initiative de financement de startup de l’année ; Incubateur de l’année ; Accélérateur de l’année ;

Les candidats doivent être engagés dans l’écosystème des startups dans l’un des pays africains.

L’inscription pour l’identification et la nomination se fait via le lien : https://asebsummit.com/categories/ pour participer à la compétition.

Les prix ASEB célèbrent les bâtisseurs d’écosystèmes qui travaillent au-delà des frontières et des barrières pour favoriser l’innovation, encadrer les talents émergents et créer des réseaux qui propulsent les startups vers le succès. C’est la « célébration des visionnaires et des champions en coulisses qui façonnent l’avenir de l’entrepreneuriat à travers l’Afrique ».

M. M.

3 juin 2024 par