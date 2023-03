Sécuriser la technologie pour un avenir prospère et sûr

Les innovations technologiques peuvent guérir des maladies, assurer la sécurité sanitaire de notre alimentation et s’attaquer à la crise climatique. Mais entre de mauvaises mains, elles peuvent aussi perturber les économies, propager de la désinformation et menacer les droits humains.

Les avantages potentiels de la technologie sont la raison pour laquelle l’administration Biden-Harris place la technologie « au premier plan » de sa politique étrangère et de sa vision positive de l’avenir, a déclaré le secrétaire d’État Antony Blinken en 2022. Voici quelques exemples de la manière dont les États-Unis collaborent avec des groupes des secteurs privé et public du monde entier pour veiller à ce que la technologie soit utile aux populations, aux économies des pays et à la planète et à ce qu’elle n’ait pas d’effets nuisibles.

Favoriser l’innovation dans les soins de santé et le climat

Prévention du cancer : Les États-Unis ont annoncé de nouveaux partenariats avec des pays africains portant sur la prévention du cancer, y compris sous la forme du financement d’équipes de recherche en Éthiopie, au Kenya, en Ouganda et en Afrique du Sud chargées d’adapter des technologies, d’en concevoir des nouvelles et de les appliquer.

Prévention et traitement de la COVID-19 : Les États-Unis se sont associés notamment à la France, au Sénégal, à l’Afrique du Sud, à la Corée du Sud et à l’Inde pour développer et produire des vaccins et des traitements contre la COVID-19.

Protection de l’environnement : Les États-Unis collaborent avec le Brésil*, les nations insulaires du Pacifique et d’autres pays dans le domaine de la lutte contre le changement climatique et le développement des énergies propres, ainsi qu’avec le Japon en vue de l’élaboration de petits réacteurs nucléaires modulaires dans l’optique du déploiement d’une énergie sûre et durable.

The U.S.-Japan alliance is the cornerstone of peace and stability in the Indo-Pacific region — and our relationship is stronger than ever before. I met with Prime Minister Kishida to deepen our cooperation on security, emerging technologies, clean energy, and more. pic.twitter.com/obC08hiCnO — President Biden (@POTUS) May 23, 2022

Renforcer les chaînes d’approvisionnement

Les États-Unis travaillent avec le secteur privé, des gouvernements étrangers, des organisations à but non lucratif et d’autres partenaires pour développer et utiliser les technologies les plus récentes capables de faciliter le bon fonctionnement des chaînes d’approvisionnement mondiales, indispensables à l’acheminement des produits alimentaires, des médicaments et d’autres biens de consommation.

Par ailleurs, des chercheurs américains et européens planchent sur la conception de systèmes d’alerte rapide qui signaleraient les perturbations potentielles dans les chaînes d’approvisionnement critiques, comme celle des semi-conducteurs.

Delighted to host the third TTC ministerial at @UofMaryland College Park. Today's discussion demonstrated that democratic and market-oriented approaches to trade, technology, and innovation can expand not just Transatlantic prosperity but global prosperity as well. pic.twitter.com/aJ7Zn6H0MC — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) December 5, 2022

Sécuriser la connectivité pour tous

Pour assurer la sécurité et la sûreté du cyberespace, le gouvernement américain :

• a convoqué 36 pays et l’UE en octobre 2022 afin d’élaborer des actions concrètes visant à stopper la propagation mondiale des logiciels d’extorsion ;

• a lancé une initiative avec 60 pays engagés en faveur d’un internet mondial unique ouvert*, favorisant la concurrence et respectueux de la vie privée et des droits humains ;

• a réaffirmé des engagements pris avec l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) concernant la nécessité de faire respecter un comportement responsable de la part des États* dans le cyberespace et de promouvoir un internet ouvert, fiable et sûr ;

• a imposé des sanctions, conjointement avec le Royaume-Uni, aux membres d’un gang de cybercriminels basé en Russie* qui a ciblé des infrastructures critiques aux États-Unis et au Royaume-Uni ;

• participera à l’amélioration de l’accès au haut débit dans les pays des îles du Pacifique et au développement d’une connectivité numérique ouverte, fiable et sûre ;

• et a créé le bureau du département d’État chargé du cyberespace et de la politique numérique ainsi que le bureau de l’envoyé spécial pour les technologies critiques et émergentes.

We’re proud to co-lead the Technology for Democracy Cohort of the U.S. Summit for Democracy, launched at the @TallinnSummit. Learn more about our objectives, from combating #InternetShutdowns to advancing algorithmic transparency ⬇️ #TDS2022https://t.co/iFqbmTE8zm — Access Now (@accessnow) October 10, 2022

À la suite du premier sommet pour la démocratie organisé par le président Biden en 2021, les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Estonie ont réuni 150 partenaires de 40 pays dans le but de développer des initiatives de « technologie pour la démocratie » qui améliorent la connectivité et promeuvent l’inclusion et la transparence en ligne. La technologie doit servir « à aider les gens à s’en sortir, pas à les enfoncer », a déclaré le chef de l’exécutif américain à l’époque.

