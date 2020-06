Sébastien Ajavon remplacé par Eustache Kotigan

Sébastien Ajavon n’est plus le président du Conseil national du patronat du Bénin (CNP-Bénin). Il a été remplacé par son premier vice-président, Eustache Kotigan désormais président par intérim du patronat. L’information a été rendue publique ce vendredi au cours d’une conférence de presse.

Selon Eustache Kotigan, il vaut mieux « avoir des institutions fortes et des hommes un peu plus faibles ». Les évènements qui ne sont pas liés au CNP ont créé un empêchement d’exercice pour le président, a-t-il expliqué. A l’en croire, le CNP est une structure, et Sébastien Ajavon étant empêché sur une longue durée, les textes ont prévu que le premier vice-président puisse prendre la présidence et diriger.

Le 2ème vice-président pourrait passer au poste de président au cas où lui-même sera également empêché, a expliqué Eustache CNP est « une institution solide ».

M. Kotigan informe que la fin du mandat de Sébastien Ajavon est pour l’année prochaine. « Les votes se feront et nous allons élire un nouveau président à la fin du mandat qui est en cours », a-t-il précisé.

Le président par intérim a annoncé des innovations dans les textes du CNP lors de la prochaine assemblée.

