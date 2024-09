Sans brillé, le Real Madrid s’offre sa première victoire contre Stuttgart

La Ligue des Champions a fait son retour dans la soirée de ce mardi 17 septembre 2024. Lors de cette première soirée, le Real Madrid accueillait Stuttgart. Avec un but de Kylian Mbappé, la Maison Blanche s’est imposée 3-1.

À domicile, le Real Madrid voulait bien lancer son aventure en qualité de tenants du titre. Après une première mi-temps compliquée, Kylian Mbappé a trouvé le chemin des filets 23 secondes après le début de la seconde période sur une offrande de Rodrygo (46e, 1-0). Les Allemands ont par la suite, logiquement recollé au score sur une réalisation d’Undav (68e, 1-1).

En fin de partie, les Madrilènes ont finalement trouvé la solution grâce à un but de la tête d’Antonio Rüdiger sur un corner de Luka Modric (83e, 2-1). Aussi, à l’ultime minute, c’est Endrick, la pépite brésilienne tout juste entrée en jeu qui a mis fin au suspens avec une frappe lointaine (90+5, 3-1).

Dans le même temps, le carton du soir est venu du Bayern Munich. Les Bavarois qui affrontaient Dinamo Zagreb, ont explosé les Croates sur le score de 9-2 avec un quadruplé d’Harry Kane (dont trois penaltys), un doublé de Michael Olise et des buts de Leroy Sané, Leon Goretzka et Raphaël Guerreiro.

Voici tous les résultats de cette première journée :

Juventus vs PSV, 3-1

Young Boys vs Aston Villa, 0-3

Real Madrid vs Stuttgart, 3-1

Bayern vs Dinamo Zagreb, 9-2

Sporting vs Lille, 2-0

AC Milan vs Liverpool, 1-3

J.S

18 septembre 2024 par ,