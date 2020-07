Sanni Zoulkoufli Gomina, nouveau directeur général des sapeurs-pompiers

Le Groupement national des sapeurs-pompiers (GNSP) a un nouveau directeur général. C’est le lieutenant-colonel Sanni Zoulkoufli Gomina qui a désormais les commandes de ce détachement des forces armées au Bénin.

La cérémonie de passation de charges a eu lieu mercredi 1er juillet dernier en présence du chef d’Etat-major des armées, colonel Fructueux Gbaguidi.

Le nouveau patron des soldats du feu est un ancien enfant de troupe de la 6ème promotion du Prytanée militaire de Bembèrèkè. Il est devenu sous-officier des forces armées béninoise en octobre 1995. C’est un ancien commandant en second du GNSP depuis octobre 2013.

Sanni Zoulkoufli Gomina a à son actif plusieurs diplômes dont un Master II en sécurité et défense à l’université de Nanjing en Chine. Il est également titulaire d’un diplôme d’état-major obtenu en 2011 à l’Ecole nationale supérieure des armées de Porto-Novo, d’un Brevet d’école de guerre obtenu 2019 en Chine, et d’un Certificat interarmes (CIA) en 1996.

Le nouveau directeur général a participé à trois missions de maintien de la paix de l’ONU dont deux en Côte d’Ivoire et une au Congo. Il succède ainsi au colonel N’Dah Sékou.

F. A. A.

3 juillet 2020 par