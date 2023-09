Sanctions disciplinaires en vue pour les enseignants absents

Le Ministre des enseignements maternel et primaire rappelle aux enseignants des écoles publiques que leur présence au poste est obligatoire durant la période de pré- rentrée.

La pré-rentrée est prévue pour la période du lundi 11 au vendredi 14 septembre, selon l’arrêté interministériel fixant le calendrier scolaire 2023-2024.

A quelques jours de cette date, le Ministre des enseignements maternel et primaire rappelle aux enseignants qui s’absentent délibérément de leur poste pendant cette période que cela n’est pas de nature à favoriser le bon accomplissement de tâches et affecte le démarrage effectif des activités pédagogiques clés le jour de la rentrée.

Les enseignants sont donc appelés à l’observance stricte de la période de pré-rentrée.

Les Directeurs Départementaux des Enseignements Maternel et Primaire, les Chefs de Régions Pédagogiques et les Directeurs d’écoles sont instruits aux fins d’enclencher la procédure disciplinaire appropriée, en cas de manquement au présent rappel, indique le ministre Salimane Karimou dans une note en date du 05 septembre 2023.

