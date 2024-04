Les sujets de discussion entre Patrice Talon et Charles Michel

Au Bénin dans le cadre d’une visite officielle, le président du Conseil européen S.E.M. Charles Michel a été reçu en audience dans la matinée de, ce vendredi 26 avril 2024, au Palais de la Marina.

La coopération entre le Bénin et l’Union européenne en général, le soutien à des projets d’infrastructures au Bénin dont la réhabilitation du port de Cotonou, la riposte sécuritaire, et autres sujets ont été abordés lors du tête-à-tête entre le président du Conseil européen et le Chef de l’Etat Patrice Talon.

S.E.M Charles Michel a rassuré de l’accompagnement de l’UE au Bénin.

Le président du Conseil européen est en visite officielle au Bénin du 25 au 26 avril sur invitation du président Patrice Talon.

