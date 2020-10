Samou Adambi inaugure une station d’eau à Zinvié

Le ministre de l’Eau et des Mines Samou Adambi, a procédé ce jeudi 08 octobre 2020 à l’inauguration des infrastructures de la Phase I du Projet de renforcement du système d’alimentation en eau potable à Zinvié, dans la commune d’Abomey-Calavi.

L’infrastructure est une nouvelle station de traitement d’eau avec 3 stations de pompage et un réservoir de 3000 m³. Reliée au château d’eau de Houèto, elle va desservir en eau potable la commune d’Abomey-Calavi et environs.

Le ministre de l’Eau et des Mines a également effectué une visite des infrastructures de la Phase II du Projet de renforcement du système d’alimentation en eau potable à Abomey-Calavi.

