Salim AlMalik de l’ICESCO échange avec la SG de ’’Religions pour la paix’’

Le Directeur général de l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO), Dr Salim M. AlMalik s’est entretenu lundi 13 septembre 2021 avec la Secrétaire générale de l’organisation « Religions pour la paix » Dr Azza Karam en marge de leur participation au Forum interreligieux du G20-2021 en Italie. Ils ont examiné les perspectives de coopération entre les deux organisations dans les domaines d’intérêt commun, notamment le dialogue civilisationnel.

Lors de cet entretien, Dr AlMalik a présenté les principales actions menées par l’ICESCO dans le domaine de la promotion des valeurs de coexistence et de paix, y compris la création du Centre de l’ICESCO pour le dialogue civilisationnel, l’organisation d’un certain nombre de conférences internationales avec la participation de personnalités intellectuelles et de chefs religieux mondiaux. Il a également fait part de la mise en œuvre d’un ensemble de programmes et d’activités pour former les jeunes au leadership pour la paix et la sécurité, ainsi que d’autres programmes qui concrétisent la nouvelle vision de l’ICESCO.

La Secrétaire générale de l’organisation « Religions pour la paix » Dr Azza Karam a salué les efforts de l’ICESCO dans ses domaines de compétence. Il a exprimé la volonté de l’organisation de collaborer avec l’ICESCO pour réaliser les objectifs communs.

Les deux personnalités ont décidé de coopérer à l’élaboration de programmes de formation, de documents de référence et d’activités de sensibilisation et de communication au profit des jeunes et des femmes, et à l’application du contenu de l’Encyclopédie de déconstruction du discours d’extrémisme dans des programmes pratiques et sur le terrain pour contrer les tentatives d’attirer les jeunes et de déformer les textes et sources religieux, et ce en coopération avec la Rabita Mohammadia des Oulémas du Royaume du Maroc et les partenaires exécutifs.

« Religions pour la paix » est une organisation mondiale rassemblant les plus grandes religions et qui œuvre depuis sa création en 1970 pour réaliser sa vision d’un monde où les communautés religieuses coopèrent afin de parvenir à la paix, à travers l’application de mesures conjointes et concrètes. Elle s’engage également à diriger les efforts visant à renforcer la coopération pluriconfessionnelle afin de parvenir à la paix aux plans national, régional et mondial.

