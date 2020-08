Sakina mérite des distinctions honorifiques

Le drame qui s’est produit le 03 août dernier sur le fleuve Okpara, dans la commune de Tchaourou, a révélé la bravoure d’une jeune femme. Sakina Harouna a risqué sa vie pour sauver plusieurs personnes lors du naufrage. Son humanisme est salué par les autorités et la population. Pour son acte de courage et de dévouement, elle mérite une récompense de la Nation.

06 morts et 05 rescapés, c’est le bilan du chavirement d’une barque sur le fleuve Okpara lundi dernier à Woria, un village administratif de l’arrondissement de Tchatchou, dans la commune de Tchaourou. Seul le corps d’un bébé avait été repêché lors du drame. Les fouilles ont permis de retrouver quatre autres corps des jours après. Les recherches se poursuivent pour retrouver le seul corps encore sous les eaux.

A la suite de ce drame, les services compétents du ministère des Affaires Sociales ont été dépêchés dans « le village de Wori situé à environ 60 kilomètres de Tchaourou-centre, le même jour pour s’enquérir de la situation et présenter les condoléances de l’Etat aux familles éplorées ».

La ministre Véronique Tognifode a salué l’acte de bravoure posé par la jeune femme Sakina, âgée de 25 ans qui a sauvé de justesse, la vie à cinq (05) personnes dans le cadre de ce naufrage.

« Cet acte de vaillance et surtout de patriotisme qui a permis de repêcher vivants, trois (03) femmes et deux (02) enfants démontre de la part de notre compatriote, des valeurs d’amour et d’humanité pour son prochain. Ces valeurs républicaines, chères à notre pays, le Bénin, sont des éléments fondamentaux de notre société que Sakina vient de confirmer à la face du monde », a indiqué la ministre des affaires sociales.

Sakina, l’héroïne de Tchaourou

Pour elle, passer plus d’une heure sous les eaux à sauver des vies humaines est un acte de courage de la part de cette jeune dame qu’il importe de saluer.

« Sakina, notre héroïne de Tchaourou vient s’ajouter à la liste des braves femmes béninoises qui méritent encouragement, respect et considération de la Nation », a indiqué la ministre. Véronique Tognifode Mewanou annonce que le 08 mars 2021, Journée Internationale de la Femme, un hommage particulier lui sera rendu.

La jeune femme sera reçue dans les prochains jours au Cabinet du Ministre en charge des Affaires Sociales et de la Microfinance.

Aussi, le Chef du centre de promotion sociale de Tchaourou est-il instruit aux fins d’entrer en contact avec elle pour voir dans quelle mesure lui apporter un appui de l’État.

Sakina Harouna mérite les récompenses de la Nation pour avoir, au péril de sa vie, porté secours à plusieurs personnes en danger de mort.

