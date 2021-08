Sakété lance les festivités du culte Oro le 22 août

L’édition 2021 de la fête annuelle de la divinité Oro débute le dimanche 22 août à Sakété dans la ville de Sakété, département du Plateau.

Les festivités du culte Oro seront lancées au niveau de la forêt centrale de la ville de Sakété. La divinité sera célébrée dans les autres communes telles que Ifangni, Adja-Ouèrè, Kétou, Pobè et en présence des adeptes et dignitaires du culte. Il s’agit d’une célébration des communautés yoruba ayant pour but de chasser les mauvais esprits de la ville. Les femmes et les enfants sont interdits de sortir à certains jours des manifestations culturelles.

8 août 2021 par ,