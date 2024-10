SM le Roi Mohammed VI renforce la carte diplomatique du Maroc

Redéploiement du personnel diplomatique au Maroc. SM le Roi Mohammed VI vient de nommer de nouveaux ambassadeurs dans plusieurs pays amis et partenaires du Royaume. Cette Initiative Royale intervient au lendemain du Discours Royal du 11 octobre devant le Parlement, dans lequel Sa Majesté le Roi a donné une Nouvelle impulsion et des Orientations stratégiques à l’action diplomatique, en vue de renforcer la position du Royaume face aux enjeux géopolitiques globaux.

En procédant à la nomination de 13 nouveaux Ambassadeurs dans des pays amis et partenaires du Royaume, Sa Majesté le Roi a voulu donner une nouvelle impulsion à l’action diplomatique marocaine.

Ce redéploiement d’ambassadeurs intervient dans un contexte régional et international des plus complexes. Il présente des défis à relever mais aussi des opportunités à saisir par le Maroc.

La dernière nomination des Ambassadeurs, en octobre 2023, avait ciblé des partenaires stratégiques traditionnels du Royaume tels que les États-Unis, la France, la Chine, les Émirats, l’Égypte et la Jordanie. Le mouvement actuel concerne d’autres pays importants dans le voisinage du Royaume.

Cinq nouveaux Ambassadeurs sont désormais en poste dans des pays africains, renforçant ainsi la présence et l’influence du Maroc sur le continent, un pilier central de la politique étrangère marocaine sous le leadership de Sa Majesté le Roi.

Quatre autres Ambassadeurs ont été nommés en Europe, continent stratégique pour les échanges économiques et politiques du Maroc, tandis que trois nouveaux diplomates ont été accrédités en Asie, et un autre dans les Caraïbes, marquant ainsi l’engagement du Royaume à diversifier ses partenariats.

Ce redéploiement se distingue par l’injection d’un "sang neuf", avec 11 nouveaux diplomates accédant à cette haute fonction pour la première fois. Les 2 autres sont ont des profils qualifiés et d’expérience. C’est le cas par exemple de l’Ambassadeur de Sa Majesté le Roi auprès de l’Union Européenne, un diplomatique de carrière qui "connaissait la maison" pour avoir occupé le poste entre 2016 et 2018.

L’une des innovations de ces accréditations est le renforcement de la féminisation de l’appareil diplomatique du Maroc. Près de ¼ des nouveaux postes sont attribués à des femmes Ambassadeurs, ce qui porte l’effectif global des femmes Ambassadeurs de Sa Majesté le Roi à 21, soit près du ¼. En Europe par exemple, les postes d’ambassadeur sont à 40% occupés par des femmes. En Afrique, ce nombre est en augmentation.

Par ailleurs, ⅓ des Ambassadeurs nommés par le Souverain proviennent des milieux politique, économique et médiatique. Ce qui montre que ce mouvement concilie professionnalisme et ouverture.

Cette action traduit aussi l’approche Royale basée sur la méritocratie. Ainsi les ⅔ des Ambassadeurs nommés par Sa Majesté le Roi sont le fruit de promotion interne. Ces accréditations concernent 2 Directeurs centraux, 4 Consuls généraux, 2 Chefs de Missions adjoints et 1 Chef Division.

Ce mouvement, selon le politologue Cherkaoui Roudani, témoigne de la volonté Royale de moderniser et de dynamiser l’appareil diplomatique, en apportant des perspectives innovantes et une nouvelle énergie à la représentation du Royaume à l’étranger.

Et l’expert en géostratégie et sécurité de conclure que la nomination de nouveaux Ambassadeurs incarne une Diplomatie Royale fondée sur la proactivité et la fermeté face à un monde en perpétuelle mutation où le Maroc, sous le Leadership de SM le Roi Mohammed VI, adapte sa gouvernance diplomatique pour relever les défis stratégiques, renforcer ses alliances et défendre ses intérêts suprêmes avec rigueur et innovation.

Ce mouvement d’ambassadeurs intervient dans un contexte national marqué par le Discours Royal du 11 octobre devant le Parlement, dans lequel Sa Majesté le Roi a donné une Nouvelle impulsion et des Orientations stratégiques à l’action diplomatique, en insistant sur la mobilisation de tous les instruments de la diplomatie marocaine (institutionnelle, partisane ou parlementaire) en vue de renforcer la position du Royaume face aux enjeux géopolitiques globaux.

