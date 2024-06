SM le Roi Mohammed VI déploie une opération humanitaire d’aide médicale à Gaza

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al Qods, a donné Ses Très Hautes Instructions pour déployer une opération humanitaire d’aide médicale, destinée à la population palestinienne de Gaza. L’annonce a été faite, ce lundi 24 juin 2024, à Rabat, par le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

Cette aide ordonnée par Sa Majesté le Roi est composée de 40 tonnes de produits médicaux composés entre autres, des dispositifs pour la prise en charge des brûlures, et des urgences chirurgicales et traumatologiques, ainsi que des médicaments de première nécessité. Ces produits médicaux sont destinés aussi bien aux adultes qu’aux enfants.

L’aide médicale ordonnée par le Roi du Maroc s’inscrit dans le cadre d’une longue tradition de solidarité active du Royaume envers le peuple palestinien. Ce qui n’est pas le cas de l’Algérie dont la politique est plus théorique que pratique, sans acte concret.

Une grande partie de l’aide est prise en charge par le Souverain sur ses deniers personnels.

L’aide marocaine sera acheminée à travers le même itinéraire terrestre inédit emprunté lors de l’opération d’aide alimentaire déployée sur instructions du Souverain au mois de Ramadan dernier.

Le Royaume du Maroc est le premier pays à avoir initié cette opération à l’endroit des populations civiles qui ployaient sous les bombardements.

Ces opérations humanitaires de grande envergure au profit des populations palestiniennes viennent confirmer l’engagement effectif et la sollicitude constante de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al Qods, en faveur de la Cause Palestinienne..

Elles témoignent aussi de l’efficacité du Comité Al Qods et de Bayt Mal Al Qods. Une Vision pour la promotion de la Paix et pour un soutien franc et sincère au peuple palestinien.

Cette recherche de paix dans la sous-région a été aussi motivée par la reprise des relations du Maroc avec Israël. Le Royaume, sous la Vision Eclairée du Souverain, a toujours mis en œuvre ses leviers et ses réseaux pour défendre les intérêts des Palestiniens et promouvoir la paix pour l’ensemble des peuples de la région.

24 juin 2024 par