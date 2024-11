SM le Roi Mohammed VI appelle les Marocains à l’unité et à l’action

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a prononcé, ce mercredi 6 novembre 2024, un Discours, à l’occasion du 49ème anniversaire de la Marche Verte. Dans son Message à la Nation, le Souverain a mis l’accent sur la reconnaissance internationale accrue de la marocanité du Sahara et le rôle stratégique des Marocains résidant à l’étranger (MRE) dans le développement national.

Le message à la Nation délivré par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à l’occasion du 49ème anniversaire de la Marche Verte a été marqué par deux sujets importants. Il s’agit du dossier de la marocanité du Sahara et les mesures prises en faveur des Marocains résidant à l’étranger (MRE) en vue de leur contribution au développement national.

Sur la question de l’intégrité territoriale, le Souverain a salué la dynamique qui s’opère au Sahara marocain notamment en matière de développement, d’économie,

sécurité et de stabilité. Une dynamique qui se manifeste aussi par "la reconnaissance internationale accrue de la Marocanité du Sahara et du large soutien à la Proposition d’Autonomie."

"De fait, ainsi que chacun le sait, le Maroc a été l’artisan d’une initiative internationale tendant à faciliter l’accès des Etats du Sahel à l’Océan Atlantique. Conçue dans un esprit de collaboration, de partenariat et de progrès partagé, cette entreprise se propose d’être bénéfique à l’ensemble des pays de la région.", a assuré SM le Roi.

Selon le Souverain, "les partenariats et les engagements juridiques du Maroc ne se feront jamais au détriment de son unité nationale et de son intégrité territoriale."

"Le temps est donc venu pour les Nations Unies de prendre leurs responsabilités en mettant en évidence la grande différence entre deux paradigmes : celui qu’incarne le Maroc dans son Sahara, réaliste et légitime et celui qui repose sur une vision sclérosée, coupée du monde réel et de ses évolutions.", a réitéré SM le Roi Mohammed VI.

Sur le second volet de son Message, le Souverain a fait un clin d’œil spécial à l’endroit des des Marocains résidant à l’étranger (MRE).

Des mesures spéciales en faveur des MRE

La Marche Verte, symbole d’unité et de résistance, incarne cette mobilisation nationale au service d’une cause commune. Aujourd’hui, cette mobilisation doit se traduire par une action continue et coordonnée pour renforcer les liens diplomatiques, notamment en matière de soutien international, tout en consolidant les acquis obtenus. La stabilité du Royaume et la reconnaissance croissante de sa souveraineté sont les fruits de décennies d’efforts diplomatiques et stratégiques que Sa Majesté le Roi appelle à préserver avec détermination.

Sa Majesté a exposé les réformes profondes à apporter à l’encadrement institutionnel des MRE. Conscient du rôle majeur que joue cette communauté dans le rayonnement et le développement du Maroc, le Roi a annoncé une restructuration complète des institutions dédiées aux MRE, en insistant sur l’importance de leur rôle dans la défense des valeurs et des symboles du Royaume.

Le discours Royal propose la création de deux entités clés. Il s’agit du Conseil de la Communauté Marocaine à l’Étranger (CCME), institution autonome dédiée à la réflexion et à la proposition, et la Fondation Mohammedia des Marocains Résidant à l’Étranger, qui sera l’instrument opérationnel de la stratégie nationale. Cette fondation centralisera et coordonnera toutes les initiatives pour une meilleure gestion des affaires de la diaspora, permettant une efficacité accrue et une adaptation aux nouveaux besoins des MRE.

Le Souverain appelle également à simplifier et numériser les démarches administratives, afin de répondre aux attentes des Marocains du monde. La Fondation sera ainsi chargée d’accompagner les porteurs de projets, d’encadrer les initiatives et de favoriser l’investissement des MRE dans le Royaume, dont le potentiel reste encore sous-exploité, avec une contribution de seulement 10 % dans l’économie nationale.

Un appel à l’unité et à l’action

Ce discours symbolise une union indéfectible entre l’intérieur et l’extérieur du Royaume, formant un continuum entre l’unité nationale et la souveraineté territoriale. À travers ses propos, Sa Majesté le Roi Mohammed VI appelle les Marocains, qu’ils résident au Royaume ou à l’étranger, à contribuer ensemble à un Maroc plus fort, en phase avec les défis mondiaux actuels.

Avec cette restructuration, le Roi appelle l’État à mieux encadrer cette diversité d’attachement, à enrichir ce lien précieux et à offrir aux MRE les moyens de continuer à défendre leur patrie et à participer à son développement.

Le discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI lors du 49ème anniversaire de la Marche Verte est un vibrant appel à l’unité et à l’action concertée, afin de faire face aux défis du futur tout en renforçant les acquis du passé. C’est un projet d’avenir pour le Royaume et sa diaspora, appelant à une mobilisation collective au service de l’intégrité territoriale et du développement du Maroc.

"Les sacrifices de la génération de la Marche Verte nous incitent à plus de mobilisation et de vigilance pour renforcer nos acquis en ce qui concerne la consolidation de la marocanité du Sahara et pour poursuivre la dynamique de développement à l’œuvre dans nos Provinces du Sud.", a rappelé le Souverain.

"Dans le même esprit, il faut veiller à ce que les fruits du progrès et du développement profitent aux citoyens de toutes les régions du pays, du Rif au Sahara, de l’Oriental à l’Océan, en passant par les zones montagneuses, les plaines et les oasis.", a indiqué SM le Roi Mohammed VI.

