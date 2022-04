SM. Mohammed VI réserve un accueil royal à SEM. Pedro Sanchez

Le président du gouvernement espagnol a effectué une visite officielle au Maroc ce jeudi 7 avril 2022. Cette visite historique marque une nouvelle étape dans les relations entre Rabat et Madrid.



La visite effectué ce jeudi au Maroc par le président du gouvernement espagnol SEM. Pedro Sanchez intervient un an après la crise qui a secoué les relations entre les deux pays. Elle marque la fin d’une crise déclenchée suite à l’hospitalisation en Espagne du chef séparatiste du Polisario et le début d’une nouvelle ère basée sur le respect réciproque.

Soutien sans équivoque

Le gouvernement de Madrid a annoncé officiellement, le 18 mars 2022, son soutien, sans équivoque, au Plan d’Autonomie du Sahara marocain présenté en 2007, qu’il considère désormais comme « *La* base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution du différend » (du Sahara).

La réception accordée ce jeudi par le Souverain au Chef de Gouvernement espagnol traduit l’implication personnelle de Sa Majesté et Sa volonté d’aller plus loin dans les relations avec le voisin espagnol.



L’un des moments forts de la visite est la participation de SEM. Pedro Sanchez aux côtés de SM. Mohammed VI « à la rupture du jeûne » en ce mois sacré de Ramadan. Ce qui est un signe d’amitié très fort de la part du Souverain.

Le Royaume du Maroc a exigé d’être traité en tant que partenaire digne de confiance sur tous les niveaux, la coopération sécuritaire en est l’exemple le plus pertinent.

La visite de ce jeudi est une nouvelle étape qui se dessine dans les relations bilatérales.

Les deux pays voisins liés par l’histoire et la géographie font face aux défis communs de l’immigration, notamment le volet du contrôle des frontières, du terrorisme et du crime transfrontalier.

Désaveu pour les ennemis du Plan d’Autonomie Marocain

Du côté espagnol, cette visite traduit sa volonté de poser les bases d’une relation plus solide avec le Royaume du Maroc.

Désormais, des horizons prometteurs s’ouvrent en faveur d’un partenariat durable entre les deux voisins basé sur le respect mutuel.

La visite de Sanchez permet d’envisager une feuille de route claire et ambitieuse afin d’inscrire, durablement, le partenariat maroco-espagnol dans le cadre des bases et des paramètres nouveaux soulignés dans le Discours Royal du 20 août 2022.

En matière de coopération, il est à noter que le tiers des investissements espagnols en Afrique est réalisé au Maroc, qui est le deuxième partenaire économique de ce pays en dehors de l’Union Européenne, alors que l’Espagne est le premier partenaire commercial du Royaume.

Cette visite de Sanchez au Royaume montre que le cercle des pays qui soutiennent le Plan d’Autonomie du Sahara Marocain s’agrandit, tandis que l’étau se resserre autour du Polisario et de ses acolytes.

