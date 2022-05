SM. Mohammed VI lance la construction d’un hôpital futuriste

Le Royaume du Maroc veut s’offrir un hôpital de référence et de grand standing. Le lancement des travaux de construction du nouvel hôpital « Ibn Sina », un projet futuriste de plus de mille lits, a été présidé, ce jeudi 5 mai 2022, à Rabat par Sa Majesté le Roi Mohammed VI.



Le Roi du Maroc a procédé, ce jeudi à Rabat, au lancement des travaux de construction du nouvel hôpital « Ibn Sina ». Ce projet futuriste d’une capacité d’accueil de plus de 1000 lits permettra de renforcer l’offre sanitaire du pays.

Plus de 6 milliards de dirhams seront investis dans ce projet, à forte portée sociale, qui s’inscrit dans le cadre d’une vision globale de renforcement de la structure sanitaire actuelle du Royaume. Il témoigne de l’intérêt particulier qu’accorde le Sa Majesté au secteur de la santé, à travers notamment le développement des infrastructures hospitalières, le renforcement des services de santé de base et leur rapprochement des citoyens.

La réalisation du nouvel hôpital « Ibn Sina » atteste du rôle central qu’accorde le Roi Mohammed VI à l’instruction des ressources humaines dans ce secteur vital, et Sa détermination à leur assurer une formation de qualité, adaptée à l’évolution scientifique et technologique intervenue en matière de traitements, de prévention, de gestion et de gouvernance sanitaire, et ce, conformément aux normes internationales

L’infrastructure va assurer davantage de complémentarité dans la carte sanitaire au niveau de la Région Rabat-Salé-Kénitra, tout en redonnant à l’hôpital « Ibn Sina », construit en 1954, la place historique qu’il occupait en tant que pépinière de compétences et structure de recherche médicale.

Cet hôpital de haut standing sera construit sur un domaine de 11,4 ha. Il se veut moderne par son architecture, la qualité d’offre des soins et l’intégration des nouvelles technologies de pointe.

Le complexe sera composé d’une tour d’hospitalisation (R+ 33 étages, avec 2 niveaux inférieurs), d’un pôle médico-technique de 5 étages (avec 3 niveaux inférieurs), d’une tour de 11 étages (avec 3 niveaux inférieurs) dédiée à la Ligue nationale de lutte contre les maladies cardiovasculaires, d’un Centre de Conférences et d’un autre de Formation, et un Internat.

La partie Nord-Est du terrain, qui abrite l’actuel hôpital, sera réaménagée en espaces verts et jardins et abritera éventuellement un musée de la médecine et autres annexes.

Un hôpital aux normes high-tech

Aménagé sur une superficie de plus de 190.000 m², le futur hôpital comportera un pôle d’hospitalisation, des unités de soins intensifs, des hôpitaux de jour, des services de consultations externes, d’exploration, des urgences et de soins de suite et de réadaptation, des unités de réanimation, une unité des grands brûlés, un service des maladies respiratoires graves, un Centre d’hémodialyse, et des plateaux techniques.

Sa capacité d’accueil est de 1.044 lits, dont 148 lits dédiés aux unités de réanimation et de soins intensifs.

Ce centre aux normes high-tech et à l’architecture singulière et novatrice sera doté également d’une hélistation, d’un parking de 1.300 places de stationnement, et d’espaces verts pour la récupération et la détente des patients en convalescence.

En matière de normes environnementales, sa conception intègre les meilleures pratiques d’éco-construction ainsi que des technologies de nouvelle génération (filtres solaires, panneaux photovoltaïques, ventilation naturelle, récupération des eaux pluviales et leur utilisation dans l’arrosage des espaces vertes de l’hôpital).

Les travaux de construction de l’hôpital vont durer 48 mois.

Le complexe hospitalier va consolider l’offre de soins au niveau de la Région de Rabat-Salé-Kénitra, qui compte actuellement 10 hôpitaux universitaires et 12 hôpitaux provinciaux et préfectoraux, d’une capacité d’accueil de 4.433 lits.

Cette capacité sera portée à 5.049 lits à la fin de l’année 2022 avec la mise en service de 7 projets hospitaliers qui sont en cours de finition.

Cet hôpital futuriste répondant aux normes internationales viendra renforcer les grands travaux de développement lancés par le Roi Mohammed VI dans la ville de Rabat pour son rayonnement au-delà des frontières du Royaume.

6 mai 2022 par