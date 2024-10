SHAFDB remporte le prix du leadership de la Banque panafricaine de développement

Shelter Afrique Development Bank (ShafDB), une banque de développement multilatérale panafricaine de premier plan, dédiée au financement et à la promotion du logement, du développement urbain et des infrastructures connexes sur le continent africain, a reçu le prestigieux « Prix du leadership de la Banque panafricaine de développement - Un pionnier du financement du logement » pour ses contributions exceptionnelles au développement du continent.

Ce prix, décerné lors du gala du 40e anniversaire de l’Union africaine pour le financement de l’habitat (AUHF) et de l’Association internationale du marché hypothécaire secondaire (ISSMA), a récompensé Shelter Afrique Development Bank pour son leadership pionnier et son engagement inébranlable depuis 42 ans en faveur du développement durable dans le secteur de l’habitat en Afrique. Cet honneur prestigieux a été conféré par l’ambassadrice Sharon Trail, fondatrice de l’AUHF il y a 40 ans, qui a également reçu un prix pour l’ensemble de sa carrière lors du même événement.

En recevant le prix, le directeur général de Shelter Afrique Development Bank, Thierno-Habib Hann, a exprimé sa gratitude pour cette reconnaissance, en déclarant : « Cet honneur témoigne de notre mission de transformation du logement et du paysage urbain en Afrique. Nous sommes fiers du travail que nous avons accompli en collaboration avec les gouvernements, les institutions de financement du développement (IFD), les organisations de la société civile et le secteur privé.

Ce prix met en lumière les changements transformateurs qui se produisent à la ShafDB, sous l’impulsion de son leadership visionnaire et de la stratégie « New Dawn » qui se dessine aujourd’hui.

Le mois dernier, la ShafDB a été désignée comme partenaire principal pour la mobilisation des ressources lors du Forum urbain africain inaugural de l’Union africaine dans sa déclaration d’Addis-Abeba, renforçant ainsi le rôle central de la Banque dans l’élaboration du paysage du développement urbain et du logement en Afrique.

Façonner l’agenda du logement

Au cours des quatre dernières décennies, la ShafDB a mené divers projets de logements abordables dans plus de 40 pays africains, jouant un rôle crucial dans l’élaboration de l’agenda du logement en fournissant des solutions de financement à long terme, en promouvant des initiatives de construction écologique et en soutenant la construction de communautés inclusives.

À l’avenir, l’institution entend tirer parti de son succès en s’appuyant sur son expertise et ses ressources pour relever les défis de l’Afrique en matière de logement et d’urbanisme, en se concentrant sur des solutions évolutives, durables, inclusives et ayant un impact.

« Nous dédions ce prix à nos actionnaires, à nos partenaires, à nos clients et aux communautés que nous servons. C’est grâce à ces collaborations que nous continuerons à avoir un impact durable sur le développement de l’Afrique. Mes remerciements vont à nos estimés membres du conseil d’administration qui ont soutenu sans relâche notre transformation, et à notre audacieux personnel de Shelter Afrique Development Bank. Ils sont la raison de notre succès. Car ce n’est que par le travail d’équipe, la passion et le dévouement que nous pouvons permettre à la ShafDB de remplir sa mission pour l’Afrique », a conclu M. Hann.

23 octobre 2024 par ,