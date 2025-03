S.E. Mohammed Saeed Al Kaabi reçoit les Représentants des organisations de l’ONU

Son Excellence Mohammed Saeed Al Kaabi, Ambassadeur de l’État des Émirats Arabes Unis auprès de la République du Bénin, a rencontré, ce 12 mars 2025, au siège de la mission à Cotonou, les représentants des Nations Unies au Bénin, à savoir : Son Excellence Ousmane Niang, Représentant de l’UNICEF, et Son Excellence, Kouamé Jean KONA، Représentant de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS),

Dans le cadre de la coopération entre les Émirats arabes unis et les Nations Unies, Son Excellence Mohammed Saeed Al Kaabi, Ambassadeur de l’État des EAU auprès de la République du Bénin, a rencontré, ce mercredi, au siège de la mission à Cotonou, les représentants des Nations Unies au Bénin : Son Excellence Ousmane Niang, Représentant de l’UNICEF, et Son Excellence, Kouamé Jean KONA، Représentant de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).

Lors de cette rencontre, les relations bilatérales entre les Émirats Arabes Unis et les Nations Unies, en particulier avec l’UNICEF et l’OMS, ainsi que les perspectives de coopération entre les deux parties et les questions d’intérêt commun ont été discutées.

La réunion a également abordé les efforts conjoints pour soutenir les programmes gouvernementaux de la République du Bénin en vue d’atteindre les Objectifs de développement durable.

Les représentants des agences onusiennes ont salué les efforts des Émirats Arabes Unis et leur généreux soutien aux Nations Unies dans ses différentes instances, soulignant que les Émirats Arabes Unis sont un partenaire fiable et efficace pour l’ONU.

12 mars 2025 par