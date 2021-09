Rufino d’Almeida réceptionne neuf salles de classes

Trois écoles de la commune de Bohicon bénéficient de neuf salles de classes, des bureaux, magasins et toilettes. Les infrastructures ont été réceptionnées par le maire Rufino d’Almeida jeudi 23 septembre 2021.

Le maire Rufino d’Almeida poursuit les œuvres de développement dans la commune de Bohicon. L’école primaire publique de Koklofinta, celle d’Alikpa dans l’arrondissement de Sodohomê, et l’école de Dakpa dans l’arrondissement de Lissèzoun ont désormais de nouvelles salles de classes avec bureaux, magasins et toilettes.

« Nous prenons l’engagement de maintenir les bâtiments toujours propres et surtout d’en faire bon usage pour l’amélioration de nos résultats », a déclaré Olivia Egloba, écolière à l’EPP Dakpa.

La directrice de l’EPP Koklofinta ayant bénéficié de trois classes avec magasins et latrines n’a pas manqué de remercier le maire. « Nous sommes vraiment contents et reconnaissants. Nous vous disons merci pour tout ce que vous faites pour les écoles de Bohicon en général et de Koklofinta en particulier », a-t-elle affirmé.

Le chef région 42 de Bohicon, François Agbodji, a aussi remercié le maire pour la priorité donnée à l’éducation. « A sa prise de service, j’ai constaté avec joie que les priorités du maire sont allées dans le domaine de l’éducation. Je lui dis merci. Merci à tout le conseil communal de Bohicon pour avoir pensé à Koklofinta qui faisait partie des écoles les plus délabrées de Bohicon », a-t-il dit.

« On dit souvent que les promesses électorales ne se réalisent pas, mais le maire de Bohicon est en train de faire la différence. On ne peut que prier pour lui afin qu’il continue ses œuvres », a ajouté le CA de Sodohomè Patrice Agonhessou.

Pour le maire, c’est une obligation pour lui de soulager les peines de la population de Bohicon. « En réalité vous n’avez pas à me féliciter. C’est mon devoir, c’est mon travail et je dois le faire. Le vrai développement, c’est l’instruction des enfants car ce sont eux les hommes de demain. Nous devons les former pour qu’ils puissent bien prendre la relève », a déclaré le maire Rufino d’Almeida.

Les infrastructures ont été réalisées sur budget communal exercice 2021. Pour le compte de l’année scolaire 2021-2022, près de 20 salles ont été mises en service à Bohicon.

