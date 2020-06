Rufino d’Almeida promet un domaine de 20 hectares au MESTFP

Le nouveau maire de la commune de Bohicon, Rufino d’Almeida a reçu dans l’après-midi de ce vendredi 19 juin 2020, le ministre des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle. Au menu des échanges entre les deux personnalités, la construction du lycée de fabrication d’engins lourds à Bohicon. L’actuel locataire de l’hôtel de ville a promis mettre à la disposition du ministère des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle (MESTFP), un domaine de 20 ha à Sodohomey.

« Je ne serai jamais le problème. Je serai toujours la solution », a fait savoir le nouveau maire. Au nom des conseillers et des populations de Bohicon, il a rassuré le ministre Mahugnon CAKPO de la mise à disposition d’un domaine de 20 Ha pour la construction du lycée. Rufino d’Almeida a par la suite invité le ministre à intégrer dans le projet, les travaux d’asphaltage et d’éclairage de la voie devant conduire au lycée.

Le ministre des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle, Mahugnon CAKPO, a exprimé sa reconnaissance à tout le conseil communal de la ville carrefour. « Je suis heureux d’entendre ce que le maire a dit. C’est un lycée de référence qui sera construit à Bohicon », a confié l’autorité ministérielle rassurant de la réalisation du projet. A en croire Mahugnon CAKPO, les ressources financières devant servir à la construction du lycée « sont disponibles ».

Le projet de construction du lycée est financé par l’Agence Française de Développement (AFD). Les travaux sont prévus pour durer 36 mois.

F. A. A.

20 juin 2020 par