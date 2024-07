Le maire de la ville de Bohicon, Rufino d’Almeida, a pris une part active, mardi 02 juillet 2024, à Braga, au Portugal, à la Conférence annuelle des villes créatives.

Rufino d’Almeida, maire de la ville de Bohicon participe à la Conférence annuelle des villes créatives de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO). Les assises cette année ont lieu dans la ville de Braga au Portugal. Ce mardi 02 juillet, la première autorité de la ville carrefour a participé à une session des représentants des organisations intergouvernementales. L’objectif est d’approuver la vision mondiale au niveau des villes, et de soutenir le plaidoyer pour la prise en compte de la culture dans les politiques publiques.

Le panel est animé par Ricardo Rio, maire de Braga ; Rufino d’Almeida, maire de Bohicon ; Esam Almullad, maire d’Al-Ahsa ; Cr. Andrea Metcalf, maire de Bendigo ; et Luis Jonathan Toro Largacha, maire de Montecristi.

« Faire porter la voix des jeunes pour la décennie à venir », c’est le thème retenu pour cette conférence qui a lieu du 1er au 05 juillet.

