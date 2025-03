Rosine Layo en feat avec Angélique Kidjo

L’artiste ivoirienne Rosine Layo a collaboré avec la star béninoise Angélique Kidjo sur un nouveau son intitulé ‘’On sera là’’. La sortie est prévue pour le 21 mars 2025.

Une collaboration musicale entre la Côte-d’Ivoire et le Bénin. L’artiste Ivoirienne Rosine Layo s’affiche aux côtés de la diva béninoise Angélique Kidjo sur sa nouvelle chanson ‘’On sera là’’. La sortie officielle est pour le 21 mars 2025 sur YouTube et toutes les plateformes de streaming.

Dans une vidéo publiée ce 18 mars sur sa page Facebook, l’artiste ivoirienne a présenté ses excuses au peuple béninois suite à une maladresse dans une vidéo de challenge. Dans la vidéo, le drapeau du Bénin était placé à l’envers. Les internautes béninois n’ont pas tardé à réagir. « Nous avons réalisé notre erreur et nous sommes profondément désolés pour le manque de respect involontaire que cela a pu causer. Je suis une artiste qui valorise l’unité africaine et qui respecte profondément les symboles nationaux », a écrit Rosine Layo sur sa page Facebook. Elle espère vivement que cet incident n’entachera pas la collaboration musicale entre la Côte d’Ivoire et le Bénin.

