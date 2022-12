Romuald Wadagni et Aurélien Agbenonci attendus au Luxembourg

Le 19 décembre 2022, Romuald Wadagni, ministre d’État chargé de l’Économie et des Finances de la République du Bénin, et Aurélien Agbénonci, ministre des Affaires Étrangères et de la Coopération de la République du Bénin, effectueront une visite de travail au Luxembourg.

Cette visite s’inscrit dans le contexte du renforcement du partenariat entre le Luxembourg et le Bénin suite à la signature d’une lettre d’entente dans le domaine de la coopération au développement entre Franz Fayot, ministre de la Coopération et de l’Action humanitaire, et Aurélien Agbénonci lors de la visite de travail du ministre Fayot au Bénin en février 2022.

Ainsi, à l’issue d’une entrevue bilatérale avec les deux ministres béninois, les ministres Fayot et Agbénonci procéderont à la signature d’un accord général de coopération entre le Luxembourg et la République du Bénin.

Lors de leur visite, les deux ministres auront par ailleurs une entrevue avec la ministre des Finances Yuriko Backes.

Les ministres Agbénonci et Wadagni visiteront également le House of StartUps, le Luxembourg House of Financial Technology, ainsi que l’Interdisciplinary Centre for Security, Reliability and Trust.

