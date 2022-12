Romuald WADAGNI distingué personnalité politique de l’année 2022

Le ministre d’Etat en charge de l’économie et des finances, Romuald WADAGNI a été élu « personnalité politique de l’année 2022 » par le journal Matin Libre. Il a été retenu suite à l’appel à candidatures lancé le 31 juillet 2022, et validé par un jury composé de professionnels de l’information et de la communication présidé par Vianney ASSANI, diplômé de l’Ecole de journalisme de Strasbourg, directeur général de l’Agence de presse audiovisuelle Melting PROD TV basée à PARIS.

La personnalité ayant fait preuve au cours des douze derniers mois de créativité, de dynamisme, de talent, d’expertise remarquable pour faire progresser la société béninoise, le pays entier dans un domaine donné selon le journal Matin Libre, c’est bien le ministre d’Etat en charge de l’économie et des finances. Romuald WADAGNI a été élu personnalité politique de l’année 2022. Cette distinction lui a été attribuée pour « son action au sein du Gouvernement du Président Patrice TALON ». Selon le journal, depuis plus de 07 ans que le ministre WADAGNI y travaille, il s’est optimisé au cours de l’année 2022 à travers des performances en termes de réformes économiques, de mobilisation exceptionnelle de ressources financières et de positionnement de la signature, de l’image et de la crédibilité du Bénin dans les arènes financières internationales.

L’argentier national obtient cette distinction suite à l’appel à candidature lancé fin juillet 2022. Le vote a été d’abord accompli par des lecteurs ainsi qu’un jury composé de journalistes politiques ainsi que de spécialistes de la communication au plan national comme international et présidé par Vianney ASSANI, diplômé de l’Ecole de journalisme de Strasbourg, directeur général de l’Agence de presse audiovisuelle Melting PROD TV basée à PARIS et Editorialiste à l’hebdomadaire Le Déchaîné du Jeudi (DDJ).

Outre le ministre d’Etat, plusieurs autres personnalités et organisations ont été distingués par le journal dans divers domaines.

L’objectif essentiel de cette distinction selon Matin Libre, est de promouvoir les valeurs d’excellence, de créativité, et de patriotisme au sein de la nation béninoise. Il s’agit de récompenser les personnalités qui se sont révélées, ou distinguées de manière exceptionnelle dans le domaine de la politique, des œuvres sociales, du sport, du management, de la culture ou encore de la recherche scientifique.

F. A. A.

31 décembre 2022 par ,