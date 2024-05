Rohr annonce sa liste contre le Nigéria et le Rwanda le 25 mai

Alors que les championnats vont fermer leurs portes cet été, les éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde seront à leur 3e et 4e journées lors des journées FIFA de Juin. Dans ce cadre, Gernot Rohr va annoncer, le 25 mai prochain, la liste des Guépards convoqués pour les matchs Bénin vs Rwanda du 8 juin et Bénin vs Nigéria du 10 juin 2024.

Le sélectionneur des Guépards du Bénin est annoncé pour prendre la parole devant les médias à la salle de presse du Stade Général Mathieu Kérékou le 25 Mai à 11h30. C’est pour notamment dévoiler sa liste de joueurs convoqués pour les matchs Bénin vs Rwanda du jeudi 8 juin et Bénin vs Nigéria du lundi 10 juin 2024.

Les deux rencontres se joueront en Côte d’Ivoire à Abidjan au Stade Félix Houphouët Boigny.

