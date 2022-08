Richard Odjrado apprécie des projets développés par les jeunes

L’entrepreneur béninois Richard Odjrado a été séduit par les projets développés par des juniors et seniors lors de la deuxième édition de l’Ecole d’Eté sur l’Intelligence Artificielle (EEIA 2022) ce samedi 13 août 2022 à Cotonou.

« Ce n’est pas en chine mais en Afrique, l’Afrique du futur avec des enfants et adolescents Africains qui fabriquent au Bénin des voitures autonomes, maison intelligente, moteur de recherche intelligent, drones autonomes, jeux vidéo grâce à l’intelligence artificielle (…). C’est avec émerveillement que j’ai observé des projets développés par des juniors et des seniors », a écrit Richard Odjrado dans une publication sur sa page Facebook.

A l’édition 2022 de l’Ecole d’Eté sur l’Intelligence Artificielle, des juniors (7 à 13 ans) ont conçu des applications et des jeux vidéo ; des logiciels pour apprendre les tables de multiplication, des drones autonomes et une maison intelligente qui reconnait la présence des habitants. Cette maison informe, le CEO de ‘’AS World Tech’’, est intégrée « d’un système qui leur ouvre le portail quand ils sont proches de la maison et la referme derrière eux une fois qu’ils sont à l’intérieur. Le même système déclenche une alerte quand il y a des intrus qui y entrent ».

Quant aux seniors (15 à 23 ans), ils ont développé une voiture autonome ; un moteur de recherche capable d’optimiser et de rendre plus précises les recherches ; un logiciel de prévision de consommations énergétiques qui aidera les consommateurs à mieux maîtriser leurs consommations. « Ces enfants viennent de tous les horizons d’Afrique : Tchad, Niger, Bénin etc. Très bientôt, j’irai à leur rencontre pour planter des graines qui, une fois germées, aideront l’Afrique de demain à se révéler », a annoncé Richard Odjrado.

L’Afrique une puissance économique en devenir

Selon Richard Odjrado, dans 50 ans l’Afrique sera une puissance économique, sociale et culturelle. « Notre continent est le dernier en industrialisation, ce qui l’amène à être aussi dernier en pollution. C’est un avantage à exploiter dans notre industrialisation en cours. Nos jeunes aujourd’hui seront meilleurs que ceux d’hier et moins bons que ceux de demain, car ils auront de meilleures conditions et armes », a-t-il indiqué.

Le jeune entrepreneur compte poursuivre sa mission « les révéler et leur produire des ordinateurs et matériels informatiques, électroniques de qualité aux meilleurs prix surplace en Afrique afin de favoriser leur développement et leur créativité ».

La deuxième édition de l’Ecole d’Eté sur l’Intelligence Artificielle (EEIA 2022) a été organisée par la Fondation Vallet, en partenariat avec l’ONG Bénin Excellence et le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) du 18 juillet au 13 août 2022.

A.A.A

