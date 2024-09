Au Bénin dans le cadre d’une visite de courtoisie ce lundi 09 septembre 2024, le Président Directeur Général du Groupe UBA, Tony Elumelu a rencontré une centaine de jeunes entrepreneurs béninois avec qui il a partagé des idées clés de réussite dans les locaux de Sèmè-City. Il s’est rendu au terme de ces échanges à Dèkoungbé, un quartier de l’arrondissement de Godomey, dans la commune d’Abomey-Calavi, pour encourager les jeunes de AfriCereal, une entreprise bénéficiaire du programme TEF de sa fondation.

L’Afrique pour se développer a besoin de ses fils et de ses filles. Le PDG du Groupe UBA, Tony Elumelu l’a souligné ce lundi 9 septembre 2024 lors d’une rencontre avec les jeunes entrepreneurs béninois. Depuis Cotonou, il a lancé un vibrant appel à toute la jeunesse africaine, l’exhortant à croire en son potentiel pour développer le continent. « Rêvez grand, rêvez fou », a lancé l’homme d’affaires nigérian. Mais le rêve seul dira-t-il, ne suffit pas. « Il faut traduire ce rêve en action », a nuancé le Président de la Fondation TEF.

« Changer le monde en une nuit ne marchera pas. Il faut penser sur le long terme. Vous allez tomber mais il vous faut vous relever et avancer. Vous ne devez jamais vous décourager », a conseillé le PDG de UBA. Il n’a pas manqué de saluer la clairvoyance du chef de l’Etat Patrice Talon pour l’initiative de Sèmè-City. L’avenir de l’Afrique et du monde repose sur ce centre, a-t-il fait savoir convaincu du « travail formidable » qui s’y opère en termes de formation et d’équipements au profit de ces jeunes.

Après les échanges avec les jeunes entrepreneurs à Sèmè-City, cap a été mis sur Dèkoungbé, dans l’arrondissement de Godomey pour une visite à AfriCereal, une agritech engagée dans l’amélioration des rendements et la maximisation des profits des producteurs africains à travers la mécanisation et l’intégration au marché national et international. Tony Elumelu a salué les efforts d’innovation et de transformation de Steve Hoda, Co-fondateur de AfriCereal et toute son équipe.

Pour le Co-fondateur, les soutiens de la Fondation TEF boostent les entreprises et leur permettent d’aller de l’avant. Bénéficiaire du soutien de la Fondation TEF depuis 2017, il rappelle avoir fait 3 campagnes agricoles. « La première, c’était d’introduire les machines de post récolte : comment faire le battage ; la 2e année, on a introduit le moissonnage, les faucheuses pour récolter ; et l’année passée, avec la coopération de la SONAMA, on a pu louer des machines, des tracteurs », a rappelé Steve ODA. Aujourd’hui à l’heure du bilan, la préoccupation au niveau de AfriCereal d’après lui, est de voir comment on se positionner. « Il est question pour nous aujourd’hui en faisant le bilan de voir comment on se positionner. Raison pour laquelle on a voulu une plateforme de services », a précisé le Cofondateur.

La fondation Tony Elumelu et son impact au Bénin

« La Fondation Tony Elumelu est la principale philanthropie à donner du pouvoir à une nouvelle génération d’entrepreneurs africains, à favoriser l’éradication de la pauvreté, à catalyser la création d’emplois dans les 54 pays africains et à accroître l’autonomisation économique des femmes. Depuis le lancement du programme d’entrepreneuriat TEF en 2015, la Fondation a formé plus de 1,5 million de jeunes Africains sur sa plateforme numérique, TEFConnect, et a déboursé plus de $100 millions USD en financement direct à 20 000 jeunes femmes et hommes africains, qui ont collectivement créé plus de 400 000 emplois directs et indirects.

En 2024, la Fondation Tony Elumelu célèbre une décennie d’impact à travers son programme d’appui à l’entrepreneuriat des jeunes africains. Les lauréats à ce programme reçoivent un capital de démarrage de 5000 dollars non remboursable pour entreprendre et créer une entreprise à fort impact. Le Bénin est le deuxième pays récipiendaire de ce programme en terme d’effectif après le Nigéria. Il détient le plus grand nombre de lauréats avec 109 lauréats sur 240 candidatures ».

