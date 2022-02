Réunion des ministres du Bénin, du Niger et du Togo le 24 février

Les Ministres en charge des transports du Bénin, du Niger et du Togo vont se réunir les 24 et 25 février 2022 à Lomé.

Réunion des ministres en charge des transports du Bénin, du Niger et du Togo les 24 et 25 février prochains à Lomé. Organisée par la Commission de l’UEMOA, la rencontre permettra aux ministres de définir les modalités de mise en service des Postes de Contrôle Juxtaposés (PCJ) de Hilacondji-Sanvee-Condji (frontière entre le Togo et le Bénin), dans les meilleurs délais. Ils vont aussi se pencher sur les modalités relatives à la mise en exploitation réelle des PCJ de Malanville (frontière entre le Bénin et le Niger), après plus de trois (03) ans d’exploitation expérimentale.

La construction des PCJ a pour but d’assurer la fluidité des échanges intracommunautaires, par la réduction des délais de passage aux frontières.

A. AYOSSO

