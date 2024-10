Retour sur la construction du siège de l’ONU à New York

Il y a 76 ans, le 14 septembre 1948, le chantier du siège des Nations unies à New York était officiellement inauguré.

Quelques années plus tôt, après la fin de la Seconde Guerre mondiale, 50 pays avaient fondé l’Organisation des Nations unies. Leur objectif : maintenir la paix et la sécurité dans le monde, et améliorer la coopération entre les pays. Face à la dévastation causée par la guerre, les fondateurs auraient pu se focaliser sur ce qu’il y a de pire dans l’humanité, a commenté le président Biden. « Au lieu de cela, ils ont cherché ce qu’il y avait de mieux en chacun de nous, et ils se sont efforcés de construire quelque chose de mieux. »

Selon Benjamin Cohen, à l’époque secrétaire général par intérim de l’ONU, New York — avec son importante population d’immigrés — représentait le lieu idéal pour accueillir le siège de l’organisation parce qu’à New York « des gens viennent de partout pour vivre en paix et en harmonie », expliquait-t-il dans une interview au New York Times à l’époque.

Chaque année en septembre, les dirigeants des 193 États membres de l’ONU convergent vers le quartier East Side de Manhattan à l’occasion de l’Assemblée générale des Nations unies. Autant dire que la circulation aux alentours du siège devient frénétique. Mais les inconvénients en valent la peine, estime Thomas Pickering, qui a représenté les États-Unis à l’ONU au début des années 1990. « Les actions de l’ONU comptent encore », affirme-t-il. Selon lui, les séances de l’Assemblée générale peuvent façonner les opinions des dirigeants mondiaux, donner une légitimité au recours à la force et faire progresser la coopération en matière de protection des droits humains.

Cette année, la semaine de haut niveau de la 79e Assemblée générale des Nations unies commence le lundi 23 septembre.

Source : https://share.america.gov/fr/retour-sur-la-construction-du-siege-de-lonu-a-new-york/

