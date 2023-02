Retour imminent pour Sadio Mané avant le choc PSG vs Bayern

A la date de ce lundi 06 février, les nouvelles sont très bonnes pour l’attaquant sénégalais Sadio Mané au Bayern.

Blessé depuis le 8 novembre 2022 lors d’une rencontre de Bundesliga face au Werder Breme, Mané a manqué la Coupe du Monde au Qatar avec le Sénégal. Mais il a effectué son retour à l’entraînement depuis quelques jours.

D’après les récentes images de Sky Sport Germany à l’entraînement des bavarois, Sadio Mané s’est entraîné avec le reste de l’équipe. Le sénégalais touche désormais le ballon. Son retour sur les pelouses ne devrait plus durer.

News #Mané : Back at the pitch. He was training next to the team today. He has laughed a lot and trained with the ball. Team training scheduled for this month. Comeback soon. @SkySportDE 🇸🇳 pic.twitter.com/huclQUAJrK

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) February 6, 2023