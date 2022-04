Réhabilitation des tours administratives de Cotonou

Les tours administratives A et B construites à Cotonou sous le régime Yayi seront réhabilitées, selon une note du ministre du travail et de la fonction publique en date du 15 avril 2022.

Ce sera bientôt le déménagement dans le rang des occupants des tours administratives A et B à Cotonou. Ces deux tours construites sous le régime défunt seront réhabilitées, informe le ministre du travail et de la fonction publique.

La date de démarrage des travaux de réhabilitation n’est pas encore connue mais les occupants des bâtiments doivent se tenir prêts pour le relogement.

« En attendant d’avoir des dates précises, j’invite tout le personnel à se préparer pour le déménagement », indique une note circulaire en date du 15 avril 2022 et signée de Adidjath Mathys, ministre du travail et de la fonction publique.

M. M.

21 avril 2022 par ,