Recrutement en vue de 146 agents au ministère de la justice

146 fonctionnaires de l’Etat dont 100 greffiers seront recrutés au profit du ministère de la justice et de la législation au titre de l’année 2024. La décision a été prise jeudi 11 avril 2024 en Conseil des ministres.

Du personnel pour le ministère de la justice et de la législation. 146 fonctionnaires de l’Etat dont 100 greffiers seront recrutés en 2024. La décision a été prise jeudi 11 avril 2024.

Ce recrutement selon le communiqué du Conseil des ministres, s’inscrit dans la volonté du gouvernement de relever les défis qui s’imposent sur la voie de la modernisation progressive de la justice dans le pays. Ces défis selon le gouvernement, obligent à combler les besoins en ressources humaines. Les profils recherchés à cette phase concernent les informaticiens pour les projets de numérisation des actes judiciaires, de sécurisation des actes puis de collecte et traitement des condamnations pénales. Dans ce cadre, 23 informaticiens et 23 attachés des services judiciaires seront recrutés pour officier en binômes spécifiques dans 23 juridictions.

A ceux-ci, s’ajouteront 100 greffiers en vue de renforcer les effectifs pour une plus grande efficacité de l’action de la justice, renseigne le communiqué du Conseil des ministres.

11 avril 2024 par ,