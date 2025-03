Real Madrid s’offre Atletico au Santiago Bernabéu

Dans la soirée de ce mardi 04 mars 2025, le coup d’envoi des 8es de finale aller de la Ligue des Champions a été donné. Au Santiago Bernabéu, les amoureux du cuir rond ont eu droit à un derby madrilène. Le Real Madrid affrontait son rival direct, l’Atletico.

Le choc entre voisins s’est très vite emballé puisque Rodrygo mettait déjà les siens sur de bons rails en ouvrant le score dès la quatrième minute. Mais, pas de quoi mettre à terre l’Atlético, qui réussissait à revenir au score par l’intermédiaire de Julian Alvarez à la 32e minute. Alors que les Merengue étaient malmenés, Brahim Diaz y allait de son exploit individuel pour donner la victoire à la Maison Blanche, qui prend une option en vue du retour (55e). Score 2-1.

De son côté, Arsenal était visiblement affamé puisque les Gunners ont pulvérisé le PSV à Eindhoven sur le score ahurissant de 7 buts à 1. C’est dire qu’ils sont déjà en quart de finale sauf énorme surprise.

Les résultats de ce mardi en Ligue des Champions :

Real Madrid vs Atletico Madrid, 2-1

PSV vs Arsenal, 1-7

Dortmund vs Lille, 1-1

Club Brugge vs Aston Villa, 1-3

J.S

5 mars 2025 par ,