Real Madrid, magique face au Borussia Dortmund

Une soirée folle de Ligue des Champions au Santiago Bernabéu. Le Real Madrid a réalisé une incroyable remontada (5-2) face à Dortmund dans la soirée de ce mardi 22 octobre 2024.

Pour démarrer cette 3e journée de la phase de Ligue de la Ligue des Champions ce mardi, on notera la belle victoire 5-2 du Real Madrid contre Dortmund. Alors que les Allemands menaient 2-0 à la mi-temps, Vinicius Jr s’est au passage offert un triplé, enflammant le Santiago Bernabéu. En plus de celui qui est le grand favori pour remporter le Ballon d’Or, le défenseur Rüdiger et Rodrygo ont eux aussi trouvé le cadre. De la 59e minute au coup de sifflet final, les Madrilènes ont mis 5 buts pour renverser totalement le Mur Jaune.

Une victoire qui ne surprend pas, puisque Carlo Ancelotti et ses hommes nous ont déjà habitué à un tel scénario. Au Parc des Princes, le PSG a été accroché par le PSV Eindhoven. Score 1-1.

Voici les résultats de ce mardi

Monaco vs Étoile Rouge, 5-1

AC Milan vs Club Brugge, 3-1

Arsenal vs Chakhtior Donetsk, 1-0

Juventus vs Stuttgart, 0-1

Sturm Graz vs Sporting, 0-2

Real Madrid vs Dortmund, 5-2

PSG vs PSV Eindhoven, 1-1

Girona vs Slovan Bratislava, 2-0

Aston Villa vs Bologne, 2-0

Programme de ce mercredi en Ligue des Champions

Atalanta vs Celtic Glasgow, 17h45

Brest vs Leverkusen, 17h45

RB Leipzig vs Liverpool, 20h

Manchester City vs Sparta Prague, 20h

Barcelone vs Bayern, 20h

Atletico Madrid vs Lille, 20h

RB Salzburg vs Dinamo Zagreb, 20h

Benfica vs Feyenoord, 20h

Young Boys vs Inter, 20h



J.S

23 octobre 2024 par ,