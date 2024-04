Real Madrid et Manchester City dos à dos à l’aller

Real Madrid et Manchester City se quittent sur un nul dans un choc qui a tenu toutes ses promesses au Santiago Bernabéu. Les deux équipes ont réussi à inscrire trois buts chacune (3-3).



Quel match et quel spectacle ce mardi soir au Santiago Bernabéu plein à craquer pour ce choc Real Madrid vs Manchester City comptant pour les quarts de finale aller de la Ligue des Champions. Après seulement deux minutes de jeu, Bernardo Silva avait réduit au silence le mythique stade du Real Madrid grâce à un coup-franc astucieux ayant surpris Andriy Lunin. Ce but a bien fait de réveiller la Maison Blanche pour un premier instant hors du temps.

Eduardo Camavinga d’une frappe contrée par Ruben Dias à la 12e minute, égalise pour les Madrilènes. Puis Rodrygo au bout d’une contre-attaque expresse à la 14e met le Real Madrid devant. Le score était déjà de 2 buts à 1 après seulement 15 minutes de jeu. Devant à la pause, les hommes de Carlo Ancelotti allaient souffrir en seconde période, pour finalement craquer logiquement sous la pression, pour un second moment de folie. Phil Foden marque sur une frappe limpide du gauche à la 66e minute puis Josko Gvardiol d’un but copier-coller du droit à la 71e (3-2), ont renversé ce quart de finale aller.

Cependant en fin de match, Federico Valverde, d’une reprise de volée surpuissante du droit, a remis les pendules à l’heure à la 79e minute (3-3). Au final, le score ne bougera plus et restera donc sur un 3-3, le retour en Angleterre sera complètement dingue.

Dans l’autre match à l’Emirates Stadium en Angleterre, Arsenal et le Bayern Munich ont eux aussi fait nul. Score 2 buts partout. Tout se jouera pour ces deux rencontres aux matchs retours la semaine prochaine.

J.S

