Real Madrid élimine Man City et jouera Bayern Munich en demi-finale

Ils ont souffert, mais ils ont n’ont pas lâché. Les joueurs du Real Madrid ont réussi à éliminer les Sky Blues de Manchester City en quart de finale de la Ligue des Champions ce mercredi soir. Une victoire sur tirs au but (3-3, 1-1, 4-3 tab).

La manche retour du quart de finale entre Manchester City et le Real Madrid a encore tenu toutes ses promesses. Dominateurs de la rencontre à domicile, les hommes de Pep Guardiola ont eu à faire avec une équipe du Real Madrid très solidaire du coup d’envoi au coup de sifflet final. En début de match à la 12e minute de jeu, Rodrygo surprenait City en ouvrant le score pour la Maison Blanche.

Il aura alors fallu la 76e minute de jeu pour voir le but d’égalisation inscrit par Kevin De Bruyne. 1-1 (4-4 au cumul), tout devait alors se jouer aux tirs au but après les 30 minutes de prolongation. Une séance de tirs au but où côté Manchester City, Alvarez, Foden et Ederson ont marqué alors que Bernardo Silva et Kovacic ont échoué. Côté Real Madrid, Bellingham, Lucas Vazquez, Nacho et Rudiger ont réussi leur coup alors que Modric n’a pas réussi à tromper Ederson (3-3, 1-1, 4-3 tab).

Qualifié, le Real Madrid affrontera le Bayern en demi finales. L’équipe bavaroise s’est elle qualifiée en éliminant Arsenal ce mercredi après sa victoire de 1-0 (3-2 au cumul).

J.S

18 avril 2024 par